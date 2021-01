La autocrítica de Holan: “Fuimos superados y perdimos bien”

Universidad Católica desperdició la chance de alejarse en el liderato del Torneo Nacional. Los cruzados cayeron por 2-0 ante O’Higgins en Rancagua y, si Unión La Calera vence este domingo a Colo Colo en el Monumental, los cementeros los alcanzaran en la cima del campeonato. Ariel Holan, técnico del conjunto de la franja, fue autocrítico tras la caída frente a los celestes.

“Creo que hoy, de todos los partidos, este lo perdimos bien. En los partidos anteriores, por ahí merecíamos más y dejamos pasar oportunidades. Nos costó hacer pie en los primeros minutos. Después creo que controlamos el juego. Tuvimos situaciones claras de gol y creo que habría sido otro partido, pero no las pudimos capitalizar y ellos justificaron el triunfo”, manifestó el estratega.

El DT, además, se refirió a las bajas en su plantel y valoró los retornos de Gastón Lezcano y Tomás Asta-Buruaga. “Todos somos conscientes de que la seguidilla de partidos. Perdimos muchos futbolistas y nos está costando sin ellos. Estamos haciendo todo lo posible para que el equipo mejore. Hoy, la buena noticia es que Lezcano solamente se acalambró y pudo jugar en una cancha muy pesada”, dijo.

“Marcelino también terminó acalambrado. Tuvieron muy poca continuidad en los últimos meses y cuesta jugar 90 minutos en una cancha tan pesada. Zampedri jugó con un golpe en el gemelo y por suerte pudo terminar el partido. Tomás pudo sumar y terminó bien. Dentro de lo negativo, rescato que estamos rescatando futbolistas que son importantes. Rescato todo el esfuerzo que han hecho, pero reconozco que hoy fuimos superados y perdimos bien”, complementó.

También se refirió a la posibilidad de que Edson Puch, José Pedro Fuenzalida y Juan Fuentes estén a su disposición para la recta final del certamen: “Nos quedan tres partidos y la idea es que Edson, el Chapa y Juan puedan acomodarse físicamente de las lesiones que están recuperándose y puedan ser de la partida. Vamos recuperando los soldados para el tramo final”.

Finalmente, adelantó los últimos tres partidos de su escuadra en el torneo. “Creo que estamos con las chances intactas y a medida que podamos recuperar la estructura del equipo, el equipo va a estar más sólido. No me quiero dejar llevar por la emocionalidad. Los resultados no han sido buenos, pero lamentablemente hubo partidos que merecimos ganar y no los ganamos. Hoy, el resultado está bien. Aún con esas situaciones, tenemos chances intactas”, expresó.

“Los tres partidos son muy importantes. Y la primera final es la semana que viene con La Serena. Hay que ir partido a partido y no verlos como tres en conjunto. A cada partido llegamos de una manera diferente. Insisto: llegamos con las chances intactas. Tenemos que mejorar mucho lo que hicimos hoy. Hay que aferrarse a lo que el equipo hace bien y seguir corrigiendo las que no está haciendo bien”, concluyó.