La autocrítica de Montillo: “Hay que aguantar los cachetazos porque la gente debe estar enojada con nosotros”

La U simplemente no pudo ante el campeón del fútbol chileno. Los azules cayeron 3-0 ante los cruzados en San Carlos de Apoquindo y se retiraron cabizbajos. La autocrítica la puso el referente, Walter Montillo.

“Ellos fueron superiores. Hay que ser autocrítico y mejorar mucho. Sabíamos que el año iba a ser difícil. Nos vimos superados ante un rival que juega bien a la pelota. Tenemos que mirar para adentro, tenemos que mejorar. Sabemos que pasaron muchas cosas el año pasado, se fueron muchos chicos y hay que ser autocríticos”, comentó el volante tras la derrota a CDF.

“Me duele mucho la derrota. La U tiene que dar más... Cada error que uno comete contra un equipo que juega bien te cuesta”, añadió.

A poco de haber empezado el torneo ya parece que la UC se escapa y el argentino no lo niega: “Estamos muy lejos, falta un montón pero hay que ser realistas. Estamos en una posición mejor que la del año pasado pero no podemos ser conformistas. No tengo problema en poner la cara, soy el mas grande del plantel. Hay que aguantar los cachetazos porque la gente debe estar enojada con nosotros. Hay que mejorar, es la única forma de salir”, cerró.