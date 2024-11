La brutal patada en la cabeza de Nicolás Díaz que le costó la expulsión en México

A los 74 minutos, Xolos estaba consiguiendo un triunfo fundamental en casa ante el América, en un duelo que definía uno de los últimos cupos a los playoffs de la Liga MX. Los tantos de Unai Bilbao y José Zúñiga para los locales, y de Brian Rodríguez para Las Águilas, configuraban el 2-1 a favor de los de Tijuana, hasta que apareció un chileno.

En un balón dividido, Nicolás Díaz despejó con fuerza el balón, pero luego golpeó con la pierna en la cara a Álvaro Fidalgo. La acción la revisó el VAR y el árbitro Adonai Escobedo tomó la decisión de expulsar al defensor nacional. Desde ese momento, el duelo cambió.

En los descuentos Cristian Borja consiguió el empate para el América, los que más tarde se impusieron por 3-2 en los lanzamientos penales y aseguraron su paso a los juegos finales.

La expulsión de Díaz costó cara, aunque Xolos todavía tiene una última chance de meterse en los playoffs, cuando este lunes (domingo en México) enfrenten a Atlas.

No obstante, el formado en Palestino dio sus excusas por lo sucedido una vez finalizado el partido: “Fue una jugada de futbol. Jamás tuve la intención de pegarle a Fidalgo”. Por su parte, Fidalgo confesó que el chileno le ofreció disculpas, las cuales aceptó: “Estuvimos hablando. Me pidió perdón y quiero también que lo sepa la gente, que no le digan nada. Me vino a pedir perdón, a disculparse…y eso es parte del futbol, no hay más y no pasa nada”.

Cabe destacar que el futbolista de 25 años actualmente se encuentra en la carpeta de refuerzos de Colo Colo para la temporada 2025. El zurdo es una de las opciones para reforzar la defensa, ante la salida de jugadores como Emiliano Amor y Ramiro González, quienes terminaron su contrato y no fueron renovados.

El hijo de Ítalo Díaz y hermano menor de Paulo Díaz partió en 2020 al fútbol mexicano y se puede desempeñar de central o como lateral izquierdo.