La confesión de Jari Litmanen tras superar el Covid-19: “Nunca me había sentido peor”

La gente ligada al deporte no ha escapado al contagio por coronavirus. Uno de ellos es el exjugador Jari Litmanen, el mejor futbolista de la historia de Finlandia, recordado por sus pasos por el Ajax y el Liverpool, entre otros. Reconoció que tuvo Covid-19 y la dificultad que tuvo en su recuperación, que tardó cerca de un mes.

"Probablemente nunca me he sentido en peor estado físico. Sufrí fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, problemas respiratorios y todo tipo de cosas", declaró en diálogo con Cadena COPE. "Tomó cuatro semanas recuperarse del coronavirus y desde entonces han habido un par de semanas de recuperación. Cuando estuve enfermo, realmente no extrañaba el fútbol ni ningún otro deporte. Los pensamientos estaban un poco en otra parte", agregó.

"Afortunadamente, los dolores o la falta de aliento nunca fueron tan severos que hubiera tenido que ir al hospital, y pude superar la enfermedad en casa. Enfermarse fue muy agotador y, a veces, realmente pesado. Físicamente, probablemente nunca he estado tan mal".

El Principito, hoy de 49 años, fue multicampeón con el Ajax, club con el cual ganó la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa en 1995.