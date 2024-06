La contundente respuesta de Claudio Bravo ante consulta por su posible retiro tras la Copa América

La Selección se sigue preparando para el amistoso ante Paraguay y la Copa América. Un certamen en el que la Roja quiere volver a instalarse en la élite continental. “Las aspiraciones deben ser las más altas. Veremos en el camino si podemos acceder a ellas. Nos estamos preparando bien, estamos mentalizados con el grupo. En los partidos amistosos ya se trabajaba con esa sensación. Tuvimos dos rivales buenos en el apretón anterior y sirve para llegar en buenas condiciones al torneo, algo que también marca lo que puede pasar después en Eliminatorias”, señaló Claudio Bravo, este sábado, en rueda de prensa.

El golero, sin embargo, también piensa en su futuro. De hecho, tras salir del Real Betis, donde fue dirigido por Manuel Pellegrini, no descarta que el certamen continental sea el último en su carrera como futbolista profesional. “Siendo sincero, es una opción parar tras la Copa América. Llevo muchos años privilegiando el buen entorno familiar. Si no encuentro algo, no pasa nada. Estoy metido en esto desde los 10 años y tengo casi 42, esta actividad es esclavizante. Ya se va a acercando el momento de disfrutar de más cosas. Soy un privilegiado de lo que me ha tocado vivir”, reconoció.

Una de las interrogantes que surge ante la eventual partida del guardameta es la aparición de nuevos líderes en el vestuario. Algo a lo que el histórico capitán le baja el perfil. “Hay mucha gente grande que viene haciendo las cosas bien. Compañeros que por presencia futbolística, como se desenvuelven en el día a día o se comunican, tienen el rol y la facilidad de poder liderar un grupo. Eso lo marcará lo que hagan en sus clubes y dentro de la Selección. No está la necesidad de encasillar o poner una presión para que alguien lidere un período extenso”, dijo.

Claudio Bravo ya fue titular con Ricardo Gareca.

Además, se mostró agradecido con Ricardo Gareca por la confianza que le da al nominarlo pese a no sumar minutos en la Primera División de España. “Las veces que he estado acá, la sensación en la misma. Tengo en mi espalda un recorrido extenso. Cuando suceden estas cosas, el jugador de fútbol siente que le están dando una confianza absoluta. Todo lo demás que gira en torno a especulaciones. Hace muchos años que no me preocupo de eso. Intento sentirme bien. Aun no tengo las cosas claras, he tenido acercamientos con varios destinos. Hay que saber si toca continuar o parar”, enfatizó.

Entrenamientos y polémicas

Bravo, además, defendió al entrenador por haber llamado a Felipe Loyola cuando tenía un partido clave por Huachipato en la Copa Libertadores y haberle dado libertad a Alexis Sánchez. “El técnico fue muy claro y enfático en cuanto a ese tipo de situaciones. A nosotros no nos preocupa en lo absoluto, al contrario, estamos contrarios, porque los jugadores quieren estar. El hecho de que Alexis se tome unos buenos días también es positivo, no es sano terminar en un lugar y viajar con las ideas poco claras. En muchos rubros sucede lo mismo”, apuntó.

Por otro lado, el arquero hizo hincapié en el hecho de que el principal objetivo de la Roja es tener un buen rendimiento en las Eliminatorias. “Ante Paraguay tenemos un desafío importante. Viene bien para cambiar la dinámica y la imagen. Saltando la Copa América, las clasificatorias son de suma importancia. Meter a Chile en una Copa del Mundo es un beneficio mayor para todos. Eso debemos absorberlo rápido. La experiencia nos dice que el relajo no te lleva a ningún lugar”, sentenció.

Finalmente, tuvo palabras hacia el método de entrenamientos con árbitros de por medio: “Es novedoso, pero positivo. Cuando hay cosas extrañas, el jugador es quisquilloso. Muchas veces aparecen los enfados. Ahora con profesionales que colaboran uno queda al margen de ese tipo de cosas y te dedicas practicar, sin discutir. Nos tenemos que preocupar de jugar y no de los cobros”.