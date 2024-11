La curiosa explicación de Ricardo Gareca sobre los cambios ante Perú

Ricardo Gareca se mostró bastante tranquilo después del empate sin goles ante Perú en Lima. Un resultado que sirve de muy poco de cara a las opciones de clasificar al Mundial 2026. El Tigre analizó el punto y no pierde el optimismo de cara al duelo ante Venezuela.

La primera consulta estuvo relacionada con la decisión de realizar los únicos dos cambios en el tiempo de adición, una decisión que cuesta entender. La respuesta fue asó: “Porque lo veíamos bien al equipo”.

“O sea, uno a veces cree o tiene la urgencia o la necesidad de hacer cambios, y cuando uno ve bien al equipo en general, en este caso no veíamos motivo para hacerlo. Recién sobre el final que veíamos alguna molestia o algún cansancio, lo pudimos hacer, pero lo veíamos tan bien al equipo en todo momento que respondía, y precisamente cuando Perú empezó a hacer las modificaciones, inclusive Chile, es donde más cómodo se empezó a sentir en el partido”, añadió.

En esa misma línea, siguió argumentando su determinación. “No sé cómo lo habrán visto ustedes, pero nosotros fuera al campo de juego lo veíamos bien, como para hacer en un partido caliente, en un partido difícil, modificaciones, en el caso nuestro lo veíamos bien”, recalcó.

Loas para el King

Otra de las consultas estuvo vinculada al retorno de Arturo Vidal. “Sí, yo tuve una percepción muy buena de él, en el sentido de lo que rindió, de cómo se adaptó rápidamente al grupo. En la primera charla que tuvimos, le dije que esta era su casa, por sobre todas las cosas, o sea que se sintiera tranquilo, cómodo, en todo momento, y futbolísticamente también se sintió muy cómodo dentro del campo de juego con los muchachos. Yo creo que la mayoría de los muchachos lo conoce”.

Luego añadió: “Yo pensé que hizo un buen partido, en general el equipo hizo un buen partido, en un partido parejo, de trámite parejo, difícil. Me da la sensación de que tuvimos mejores situaciones nosotros, de gol, aunque Perú también tuvo las suyas. Los dos intentamos buscar, intentamos ganar el partido, pero lamentablemente no se pudo. La verdad que en ese aspecto, no vamos con esa sensación de haber hecho una actuación como para ganar el partido, pero lamentablemente no lo pudimos hacer”.

La expectativa ante Venezuela

El DT pidió el apoyo de la gente este martes ante Venezuela. “Ojalá que sigan creyendo, que no pierdan la fe, y que ojalá que en el Nacional nos reciba una multitud, porque necesitamos contar con ellos en estos momentos, sé que a nadie le gusta ver a Chile en la situación que está, a nosotros menos, a los muchachos, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a todos, pero creo que juntos, si estamos unidos, yo creo que podemos sacar adelante un partido difícil el que se viene”, indicó.

Finalmente, no descartó convocar a un reemplazante de Felipe Loyola, suspendido por amarillas. “Ahora lo vamos a conversar, pero lo vemos bien a los muchachos”, expresó, junto con destacar el buen nivel de varias de las figuras jóvenes.

Lo cierto es que a Gareca el margen ya se le agotó y la Roja depende de un verdadero milagro para volver a una Copa del Mundo.