La dispar suerte de los DT que se van

Pese a que el torneo local es catalogado como el peor de Sudamérica (así lo dice la IFFHS), la liga chilena se las ha ingeniado para exportar entrenadores, salidas que sirven para lavar heridas o como plataforma para una competencia mayor. Considerando aquello, La Tercera revisó cómo les ha ido a 20 entrenadores que salieron de Chile durante los últimos años, contando clubes y la Selección. La experiencia ha sido dispar, tanto en niveles de éxito como en los destinos que han seguido.

El último en salir fue Gustavo Quinteros. Tras acabar con su vínculo con la UC, firmó en Xolos de Tijuana. En el Clausura mexicano, su elenco marcha mal: apenas una victoria en ocho partidos; seis puntos de 24 posibles. Están en la 16ª posición, lejos de los playoffs.

México es uno de los destinos recurrentes, aunque el más repetido es Argentina. Seis de los 20 técnicos estuvieron o están al otro lado de cordillera. Hoy habitan la Superliga Frank Kudelka en Newell’s, Guillermo Hoyos en Aldosivi y Sebastián Beccacece en Racing. El pasado miércoles Gabriel Milito, ex O’Higgins, renunció a Estudiantes de La Plata tras quedar eliminado de la Copa Argentina con Laferrere, club de la Primera C, el quinto partido seguido sin ganar. A esto se añaden los casos de Juan Antonio Pizzi, ex San Lorenzo, y Jorge Sampaoli, ex Argentina.

En la revisión de los DT’s, tanto Beccacece como Sampaoli sobresalen porque son quienes han pasado por más elencos tras salir del país: cuatro cada uno, desde 2016 a la fecha. Pese a no sumar títulos, ambos han tenido destacadas campañas. En el caso del primero, llevó a Defensa y Justicia a una inédita clasificación a la Copa Libertadores. Por el lado del casildense, recién firmado en Atlético Mineiro, fue subcampeón de la Supercopa europea y española con el Sevilla, clasificó al Mundial a Argentina y fue segundo del Brasileirao con Santos.

De los 20 técnicos revisados, solo dos recalaron en Europa: Sampaoli y Beñat San José. El español hoy está en el Eupen de Bélgica, luego de una breve estadía en el Al Nasr emiratí en 2019. En la Pro League, tiene al equipo en la 13ª posición con 29 puntos, nueve unidades por sobre el colista.

Los técnicos chilenos están siendo cotizados en países vecinos. Es el caso de Perú, donde llegaron Héctor Tapia y Nicolás Córdova, post éxito de Mario Salas. Tito llegó a Real Garcilaso (hoy Cusco) en 2019 y luego de tres meses (ocho partidos) se acabó el vínculo. En el caso del exvolante, estuvo en Universitario entre 2018 y 2019. Alcanzó un 49,5% de rendimiento en 37 partidos. Le sirvió para salvar al club del descenso. Tanto Tapia como Córdova hoy están libres.

Si de títulos se trata, hay que mencionar a José Luis Sierra y a Martín Lasarte (ver tabla). El Coto se hizo un nombre en Medio Oriente, con pasos por Arabia Saudita y Emiratos Árabes. En el Al Ittihad ganó la Copa de Arabia 2017 y la Copa del Rey 2018. En el caso del uruguayo, logró dos títulos con Nacional: el torneo de Primera División 2016 y el Intermedio 2017. Además, ganó la liga egipcia el año pasado con Al Ahly. Otro que levantó trofeos fue César Vigevani, ex San Felipe, Cobreloa y Huachipato. En Bolivia, ganó el Apertura 2019 con Bolívar. En febrero rescindió su contrato con Binacional de Perú.

Mientras Alfredo Arias pasó por Uruguay y Colombia tras salir de la U, Martín Palermo está libre luego de salir del Pachuca.