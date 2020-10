La doble vara del Covid: Chile deniega la entrada a futbolistas que Conmebol sí valida

Para este jueves está programado el partido entre Coquimbo Unido y Estudiantes de Mérida, en el Francisco Sánchez Rumoroso, por la Copa Sudamericana. No obstante, el coronavirus le pone problemas a la planificación, por los contagios del cuadro venezolano.

La situación es que un grupo de 20 personas de la delegación del club dio positivo antes del partido contra Racing, en Argentina, por el cierre de la fase grupal de la Copa Libertadores. Como ya pasaron más de dos semanas desde que tuvieron la infección, los jugadores afectados pudieron jugar ante la Academia. En un principio, el Ministerio de Salud argentino planteó que el partido no podía desarrollarse en esas situaciones, no obstante la Conmebol puso paños fríos y dio las garantías.

Esto rememora lo que le pasó a Boca Juniors antes de su choque con Libertad de Asunción. Incluso, los paraguayos presentaron una queja por el viaje de los xeneizes con parte de su delegación positivo de coronavirus. La Conmebol afirmó que no había problema si es que ya superaron los días establecidos para contagiar.

También le pasó algo similar a Mauricio Isla, quien no pudo ingresar a Uruguay y se perdió el partido debut de la Roja por las Eliminatorias.

El lío para el rival de los coquimbanos es que no pueden entrar a Chile. Martín Brignani, técnico de Estudiantes, habló con la radio argentina Late93.1 y contó las vicisitudes que tienen. “No voy a viajar a Chile con solo ocho jugadores. Hoy por hoy, no nos vamos a presentar. Deberíamos viajar mañana pero Chile no nos permite entrar. Boca pudo entrar a Paraguay, nosotros a Argentina para jugar contra Racing. Ya tenemos la respuesta del gobierno de Chile que no nos deja entrar. Seguimos dando positivo desde hace 30 días”.

Además, el DT añadió: “El jueves jugamos por Sudamericana y no tengo equipo para viajar mañana a la noche. El gobierno de Chile no permite el ingreso de los jugadores positivos. Son los mismos que jugaron contra Racing”.