La emoción de Arturo Vidal tras el agónico triunfo de Colo Colo sobre Cerro Porteño: “Un sueño volver y ganar así; se me hizo realidad”

El debut de Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 tuvo tintes épicos. Cuando el reloj marcaba el minuto 94 y la igualdad sin goles ante Cerro Porteño ya se empeza a asimilar en ambas escuadras, Lucas Cepeda marcó el 1-0 y le dio al Cacique los primeros tres puntos de la competición en la agonía.

“Muy feliz por convertir el gol del triunfo, pero también contento por el gran trabajo del equipo que luchó hasta el final del partido”, declaró el joven jugador luego de inscribirse en los capítulos dorados de la historia copera del Cacique.

Y es que la fiesta en el estadio Monumental fue total. Además de la celebración en la cancha, el cuerpo técnico y los jugadores que estaban en la banca festejaron con todo la anotación que le permitió a los albos ser los punteros del Grupo A luego de la igualdad 1-1 entre Alianza Lima y Fluminense.

Uno de los más eufóricos en el grito de gol fue Arturo Vidal. El Rey, que jugó hasta el 83′ justamente para dar ingreso al héroe Cepeda, se mostró emocionado por haber obtenido una victoria épica en su retorno a las copas internacionales con Colo Colo. “Muy feliz, un sueño volver y ganar así, se me hizo realidad este sueño. Sabíamos como son los paraguayos cuando están de visita. De verdad que estoy muy contento”, dijo el dorsal 23 al término del duelo.

Pese a que disputó gran parte del compromiso, el ex Athletico Paranaense estuvo en duda hasta el último momento por la dolencia física que venía arrastrando en los días previos. Por ello, destacó el trabajo que realizó junto al cuerpo médico para retornar rápidamente. “Fue en tiempo récord lo que hicimos con Wilson (Ferrada), hoy me falta un poco más de juego, pero físicamente me sentí bien, terminé sin dolores que eso me tiene muy contento, pero lo más importante es que el equipo está bien”, aseguró.

Otro de los referentes que se quiso sumar a la algarabía del triunfo fue Esteban Pavez. El capitán de los albos abordó la dificultad que les significó enfrentar al duro y pragmático elenco paraguayo. “Queríamos ganar, estos partidos se definen por detalles. Fue un partido inteligente y en la ultima pudimos convertir. Nos tocó con Sportivo Trinidense y sabíamos que Cerro era un equipo más grande, fue un partido muy difícil”, cerró.

La experiencia copera

Además de la alegría de los protagonistas del plantel, Jorge Almirón también plasmó su felicidad al costado de la cancha. Con la certeza de haber acertado en la zona defensiva y en la variante de Lucas Cepeda, el entrenador argentino comentó sus sensaciones en conferencia de prensa.

“Muy contento por el triunfo. Tuvimos un partido muy trabajado ante un rival muy difícil. Ganar en el último minuto tiene un sabor muy lindo pero la copa está recién comenzando”, partió diciendo el DT.

El triunfo en los instantes finales trajo a la memoria la experiencia copera de Almirón en Boca Juniors. En la Copa Libertadores pasada, el estratega accedió hasta el partido definitivo sin ser el vencedor en un ningún partido, ganando tres tandas de penales de forma consecutiva.

Por esta razón, el transandino sabe la importancia de esta victoria en una competición con este tipo de dificultad. “Los partidos de copa son así, muy cerrados. Fue muy importante partir ganando para soltar los nervios. Ahora nos enfocaremos en el próximo sábado y luego en el martes”, remarcó.

Por último, el otrora DT de los xeneizes tuvo palabras para Fluminense, el próximo rival del Cacique y su verdugo en la final de 2023. “Vamos a enfrentar al campeón vigente y será muy difícil. El torneo brasileño es un campeonato muy complicado, donde se juegan muchos partidos y esperaremos que el equipo esté a la altura”, concluyó.