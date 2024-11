La emoción de Arturo Vidal y los dardos del camarín albo a la U tras el título de Colo Colo

Arturo Vidal se emociona hasta las lágrimas. El volante de Colo Colo es el más conmovido tras el pitazo final en Copiapó. Los jugadores del Cacique tuvieron que esperar algunos minutos para confirmar su festejo. Cuando terminó el empate entre la U y Everton, en el Estadio Nacional, se confirmó el festejo albo. “Es un sueño, podré haber ganado mucho, pero no hay nada como esto. Volver a los 37 años... solo tengo agradecimiento. Este equipo tuvo todo, corazón, garra, trabajo, esfuerzo, sacrificio y unión”, señaló el Rey a TNT Sports.

“No sé si el gol vamos el título, fue el esfuerzo de todo el año. Estamos muy contentos por haber llegado al último partido haciendo un campeonato espectacular, una segunda rueda como nadie. Ahora el miércoles debemos quedarnos con la otra copa. Los campeonatos siempre, en todos lados, se definen al final. Yo lo dije en otro momento, si teníamos solo el Campeonato Nacional, hubiéramos ganado todos los partidos”, sentenció el mediocampista.

“Ojalá el próximo año no sean cuartos de final de la Copa Libertadores, sino semifinal o final. Sería un sueño ganarla en los 100 años del club”, añadió.

Colo Colo festejando en la cancha de Copiapó. Foto: Photosport

En la íntima celebración colocolina estaba Jorge Almirón como uno más. El entrenador le agradeció a sus dirigidos lo exhibido en el Campeonato Nacional. “Dramático, pero sabe mejor por todas las trabas que nos pusieron. Lo ganamos en la cancha, como se debe ganar en el fútbol. Gracias a los jugadores y la gente. Soy campeón pese a todas las trabas que me pusieron”, destacó. Las palabras del DT incluyen una indirecta a Universidad de Chile, producto de su denuncia por el supuesto desacato del técnico.

“Creímos que se podía dar lago bueno. Hoy se corona. Fue muy difícil el rival jugó su mejor partido. Sabíamos que iba a ser así. Merecíamos ganarlo, el final del partido fue todo nuestro”, complementó el estratega.

La euforia se tomó a los miembros de la plantilla alba. De hecho, Javier Correa fue directo al grano y le envió un mensaje a los rivales. “A llorar a la iglesia. Somos campeones, la tienen recontra adentro”, disparó el ariete.

Más cauto se mostró Esteban Pavez, el capitán de Colo Colo, quien hizo un repaso de su recorrido en el fútbol, desde sus inicios hasta su actualidad como portador de la jineta del elenco de Macul. “Me he sacado la cresta, el esfuerzo tiene recompensa, nunca dejé de creer. Estoy feliz, un sueño, soy capitán del equipo más grande y voy a quedar en la historia para siempre”, destacó.

Por otro lado, Mauricio Isla elevó a la figura de Arturo Vidal, revelando el rol que tuvo en su negociación con Blanco y Negro para ir al Cacique en la segunda parte del año. “Estoy contento muy feliz, después de un largo tiempo acá creo que una de las cosas más rescatables es el respeto. Jugar este campeonato y la Copa Libertadores fue difícil, sufrido hoy pero lo logramos”, afirmó.

“Gracias al presidente, Arturo Vidal por traerme muy contento muy contento. Arturo fue fundamental en mi llegada, hubo muchas trabas, muchas cosas pero el presidente también se portó bien y claramente Vidal fue el que me trajo para acá y y hoy terminara así es muy importante”, agregó el Huaso.

El carrilero, además, hizo un comparativo entre su estadía en la UC y su presente en Colo Colo. “Es un título muy especial porque mucho tiempo que no jugaba en Chile, no he logrado ningún título acá, estuve en Universidad Católica. Pasaron cosas difíciles y volver al equipo más popular y salir campeón es muy muy importante”, expresó.

Por el lado de la directiva, Aníbal Mosa destacó la campaña. “Estoy feliz. Este triunfo es para todos los colocolinos de Arica a Magallanes. Nos costó al principio por la Copa Libertadores, pero los jugadores lo dieron todo. Para 2025 prometo lo mismo que cuando volví a la presidencia, vamos a trabajar duro para ir por el título y vamos a buscar el mejor equipo posible para dar la pelea en el ámbito local e internacional. Ahora vamos a festejar al Monumental. Hoy Chile está de fiesta”, dijo el empresario.