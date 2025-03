La estadística que pone a Jaime García como una de las pesadillas de Colo Colo.

Este domingo Huachipato tuvo que pelear hasta el final para poder quedarse con la victoria en Talcahuano. Después de un rápido contragolpe, Mario Briceño consiguió batir la resistencia del Cacique para poner el 2-1 en el marcador y dejar los tres puntos en casa.

Entre quienes se mostraron satisfechos con lo conseguido estaba el técnico de los siderúrgicos Jaime García. “Estoy contento, pero siempre tranquilo porque vamos paso a paso. Hoy le ganamos a un gran rival que hizo todo para merecer el triunfo y eso es lo lindo del fútbol. Uno siempre tiene que ir con los pies en la tierra”, comenzó señalando García en diálogo con TNT Sports.

“Colo Colo tuvo un primer tiempo buenísimo, ya en el segundo tiempo los desarmamos un poco más. Hubo muchas cosas que no me gustaron en la primera parte, porque no hicimos lo que trabajamos durante la semana y hubo una llamada de atención bien fuerte”, reconoció.

Por último, indicó que el equipo “ganó a lo García”: “Lo hicimos de forma humilde y siempre hasta el último. Podemos perder, pero salimos del camarín mirándonos todos la cara. Queda mucho campeonato y estos tres puntos fueron hermosos”, cerró.

La pesadilla de Colo Colo

Claro que para Jaime García obtener triunfos contra Colo Colo ya es una constante. De hecho, el adiestrador nacional es el tercer técnico con mayor rendimiento enfrentándose a los albos en partidos por los puntos en toda la historia del profesionalismo, tal como lo destacó As.

Con once partidos dirigidos contra los de Macul, García ha obtenido cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas, con 16 goles a favor y 11 en contra, registrando un 57,6% de rendimiento gracias a sus actuaciones dirigiendo a Deportes La Serena, Ñublense y ahora a Huachipato.

De hecho, las únicas derrotas ocurrieron con los papayeros en la vuelta de la primera ronda de la Copa Chile en 2007 (4-0) y con los Diablos Rojos en el torneo 2023. Ambas caídas fueron en el estadio Monumental.

Así, solo es superado por César Vaccia y Luis Santibáñez. En el caso del ex DT de Universidad de Chile, este tiene un 60,6% en igual cantidad de los partidos que suma García. Por otro lado, Santibáñez posee un 59,6% a su favor, pero en 33 encuentros disputados.