“La falta es fuera del área”: la tajante resolución del VAR tras el penal reclamado por la UC frente a Colo Colo

Universidad Católica aún lamenta las desatenciones defensivas en el final del encuentro contra Colo Colo del fin de semana. Tras ir arriba por 0-1 Leandro Benegas y Damián Pizarro consiguieron dar vuelta el marcador en el tiempo adicional.

Claro que en el conjunto cruzado sigue dando vueltas una jugada que pudo significar el 0-2. En el minuto 60 Clemente Montes aparecía en el centro de la cancha y recibió un manotazo de uno de los defensores del Cacique, cayendo en el área.

De inmediato surgieron los reclamos por la jugada, aunque después de algunos momentos, el juez Felipe González decidió continuar con el partido.

Este lunes el Torneo Nacional dio a conocer las imágenes y el audio del VAR, donde señalan que “durante una disputa de balón el árbitro no sanciona una posible falta y deja que el juego continúe, luego de que el defensor blanco utiliza su antebrazo, golpeando al delantero en su afán de cubrir el balón. El VAR al revisar ángulos y velocidades verifica que, efectivamente, hay infracción del defensor, quien golpea con el antebrazo al rival de forma temeraria, empleando una fuerza baja”.

Sin embargo, añaden que “como la situación descrita se enmarca en una sanción disciplinaria de amonestación que ocurrió fuera del área penal el VAR no puede intervenir, porque no se cumplen las consideraciones protocolares para una revisión mor malograr una ocasión manifiesta de marcar un gol, pues el atacante no tenía control del balón ni dirección hacia la meta. Y tampoco se cumplen las situaciones de protocolo sobre penal ni conducta violenta”.

De esta manera, concluyen que “en consecuencia, el VAR no puede intervenir y la jugada descrita queda como una falta perdida por campo”, cierra la explicación en el video.