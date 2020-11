La FIFA mueve el Mundial de Clubes para 2021

Este martes se concretó otro cambio en el cronograma de competencias de la FIFA debido a la pandemia del coronavirus. El Mundial de Clubes no se disputará en diciembre, como es costumbre. Se modificó su fecha y se corrió para febrero de 2021.

El Bureau del Consejo de la FIFA, luego de conversaciones con las federaciones miembro anfitrionas, determinó cambiar la fecha del certamen. “La introducción de estrictos protocolos de vuelta al fútbol ha facilitado la reanudación de los campeonatos; el último de ellos concluirá a finales de enero de 2021”, dice el ente rector del fútbol. Así, el Mundial de Clubes 2020, con sede en Qatar, será del 1 al 11 de febrero del año próximo. Tanto la FIFA como la federación qatarí “tomarán las medidas necesarias para proteger la salud y garantizar la seguridad de los participantes”.

Cabe señalar que el representante de la Conmebol en el torneo es el campeón de la Copa Libertadores. Y el certamen de clubes sudamericanos finalizará en enero, al igual que la Copa Sudamericana. El representante de la UEFA, el Bayern Múnich (campeón de la Champions), aspira al sextete pero no podrá hacerlo en un año calendario. No podrá igualar la marca del Barcelona de Guardiola.

Este será el último Mundial de Clubes bajo este formato. El proyecto encabezado por el presidente Gianni Infantino es ampliar el número de participantes.

Otras determinaciones tomadas por la FIFA son los aplazamientos de las Copas del Mundo juveniles femeninas. Los torneos Sub 20 y Sub 17 se cancelaron para este año y se jugarán en 2022 con las sedes previstas. El Mundial Sub 20 será en Costa Rica y el Sub 17, en India.