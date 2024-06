La figura de la Premier League que se baja de la Copa América y apunta contra su selección: “No es nada profesional”

La Copa América está a la vuelta de la esquina. El certamen continental que se desarrollará en Estados Unidos arrancará el próximo 20 de junio, en un duelo inaugural que enfrentará a Argentina y a Canadá.

El torneo estará plagado de estrellas, sin embargo, una de ellas decidió no participar. Se trata de Leon Bailey, atacante del Aston Villa y estrella de la selección de Jamaica, quien decidió no disputar el campeonato por problemas con la federación de su país.

El extremo apuntó directamente contra el organismo que rige el fútbol jamaicano: “No es nada profesional jugar en Jamaica”, aseguró en una entrevista en el podcast Let’s Be Honest.

Bailey, que es el futbolista más desequilibrante de los Reggae Boyz, continuó con sus descargos: “Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales (...) Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la federación”, señaló el exfutbolista del Bayer Leverkusen, donde fue compañero de Charles Aránguiz.

Ausente

Bailey hizo su estreno con la selección de Jamaica en junio de 2019. En total, disputó 28 encuentros, en los que convirtió cinco goles y entregó seis asistencias. También disputó en tres oportunidades la Copa Oro (2019, 2021 y 2023) con su combinado.

El atacante de 26 años siguió apuntando contra la federación: “Cuando digo que no hay profesionalidad, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo lo único que te dan es una camiseta”, comentó.

“El día del partido te obligan a llevar una camiseta de mujer. Esto es ridículo. Cuando voy allí siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, añadió el delantero valuado en US$ 45 millones, según Transfermarkt.

Su última participación con Jamaica fue en noviembre de 2023, en los partidos de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, ante Canadá. Este año no recibió ninguna nominación, a pesar de que la selección disputó dos amistosos contra Trinidad y Tobago en marzo, mes en el que también jugó la semifinal de la Nations League ante Estados Unidos y el posterior duelo por el tercer lugar con Panamá. Tampoco fue convocado a los encuentros de Eliminatorias contra República Dominicana ni Dominica.