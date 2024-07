La final anticipada de la Euro: el posible “último baile” de Toni Kroos marca el partidazo entre Alemania y España

La atrapante y entretenida Euro 2024 entra en tierra derecha. Solo ocho selecciones quedan en carrera para optar a la corona continental, que se definirá el domingo 14 de julio, en el Estadio Olímpico de Berlín. Entre viernes y sábado se juegan las llaves de los cuartos de final, donde se percibe una evidente disparidad entre ambos lados del cuadro. Cuatro potencias entrarán al campo este viernes, de las cuales solo una alcanzará la final: España ante Alemania y Portugal contra Francia.

Para el análisis generalizado, los dos elencos que han jugado mejor y que han sido más convincentes en su propuesta son alemanes y españoles. La primera llave de cuartos (12.00 horas, en Stuttgart) es una final anticipada, un verdadero choque de trenes. Son altas las expectativas cifradas en el enfrentamiento entre Die Mannschaft y la Roja europea, porque los antecedentes ayudan a prever aquello.

Se cruzan los equipos más goleadores de la Eurocopa (Alemania tiene 10 y España, 9), dos de los cuatro con más posesión (62% de los germanos y 58,5% para los hispanos) y los dos combinados con mayor precisión de pases (92,2% del anfitrión y 91% del cuadro español). Esto marca la paridad que asoma en el duelo y que los encuentra en una actualidad totalmente distinta a lo que sucedía hace dos años, cuando se cruzaron en la fase grupal del Mundial de Qatar y empataron 1-1.

La vigilia por el choque entre Alemania y España está marcada por un protagonista, que está viviendo sus últimos días como futbolista profesional: Toni Kroos. Con 34 años, el laureado mediocampista dejará la actividad por decisión propia, una vez que finalice su participación en la Euro. Ya se despidió del Real Madrid, en la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund. En una determinación llamativa, porque el volante está completamente vigente, colgará los botines.

Fue el 21 de mayo pasado cuando Kroos y la Casa Blanca anunciaron la no renovación del jugador con el club, para poner fin a su carrera deportiva al concluir la Eurocopa, lo que puede suceder este viernes si es que su combinado nacional cae ante España. Su historia en el seleccionado estaba cerrada. En julio de 2021, anunció mediante una carta su retiro. Sin embargo, a inicios de este año volvió pensando en la Euro, mérito del técnico Julian Nagelsmann. El DT le asignó un lugar relevante en el equipo y sus números en el torneo lo avalan: 416 pases completados de un total de 435 (95,8% de precisión) y una media de 10,25 km. recorridos por partido, según la UEFA.

La previa del encuentro fue tomando calor. El delantero español Joselu, quien fuera compañero del alemán en el Madrid, atendió a los medios y mandó un particular mensaje. “Esperemos que sea su último partido... Esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido un amigo. He hablado mucho con él y me ha aconsejado mucho. Es fundamental para Alemania y ha sido para el Real Madrid. Hay que tener cuidado con él”, declaró el ariete, suplente en el cuadro de Luis De la Fuente.

Tras escuchar esto, el 8 de los alemanes respondió: “Es normal, quieren ganar el torneo. Yo intentaré todo para que no sea así. Ellos están aquí para ganar, nosotros también. Veremos qué pasa el viernes. Lo importante es que no me quisieran retirar en el Madrid. Son mis amigos”.

Consultado sobre cómo vive sus últimos partidos en la actividad, el mediocampista afirmó: “Claro que lo tienes en la cabeza (el retiro), pero no me molesta, es una motivación pensar que todavía no es el último partido. Lo viví en octavos contra Dinamarca, pero no me molestó. Es una motivación alargarlo lo más posible. Era mi decisión, conozco la situación y puedo lidiar con ello. Quiero llegar hasta el final y voy a estar feliz sin el fútbol, pero espero aun alargarlo un poco más”.

Alemanes y españoles serán los encargados de abrir los cruces de cuartos. El segundo turno del viernes tendrá otro choque de colosos. En Hamburgo, la Portugal de Cristiano Ronaldo chocará contra la Francia de Kylian Mbappé (15.00 horas). Se reedita la final de 2016, cuando los lusos conquistaron por primera vez la Euro, en Saint-Denis, y con un CR7 transformado en un ayudante técnico, luego de salir lesionado.