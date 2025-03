La furiosa reacción de Johnny Herrera por la decisión de Gareca de continuar en el cargo

Este martes la Roja enfrentaba a Ecuador en el Estadio Nacional con el objetivo de conseguir una victoria que le permitiera seguir en la lucha por el repechaje de las Eliminatorias. Sin embargo, el empate alcanzado contra los tricolores y una serie de otros resultados hicieron que el objetivo se alejara. Si bien matemáticamente la opción aún existe, los próximos rivales de la Selección, entre ellos Argentina y Brasil, complican el panorama.

Esto ha hecho que los hinchas apunten al técnico Ricardo Gareca, a quien pidieron su salida durante el partido. Claro que una vez terminado el duelo, el Tigre comentó que aquello no está en sus planes.

Ante esto, el exportero y hoy comentarista deportivo Johnny Herrera tuvo una furiosa reacción por las palabras del argentino. “Hoy día Chile jugó gracias al mérito del futbolista y el amor propio que tiene: Paulo Díaz, que tiene Maripán, que tiene Loyola, que tiene Suazo, que tiene Echeverría. Son jugadores que se sacaron la cresta solos, incluso en puestos que no son los regulares de ellos, que todo el mundo sabe que no juegan ahí”, comenzó diciendo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Este caballero se pasó para care’raja (sic) y nos está tratando literalmente de hueones (sic) a nosotros cree que no tenemos idea de fútbol”, agregó.

“Hasta el conserje de mi casa, todo el mundo se da cuenta dónde juegan los futbolistas que están en la selección”, continuó. “Él está último y se cree superior a todos los demás”, cerró Herrera.

Las palabras de Gareca

En la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, el DT fue consultado sobre su continuidad, señalando que “estoy contento. Me gusta. No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad. Y, lógicamente, pese a que es un ambiente en el cual no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público. Hoy vinieron a apoyarnos masivamente. Coparon todo el estadio. Solamente de palabra de agradecimiento”, comentó de entrada.

Luego, insistió en la idea de aferrarse a su vínculo. “Ahora después, lógicamente, entiendo el disgusto, entiendo el malestar. Todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir. Pero no creo que sea momento como para que nosotros dejemos la situación. Me gustaría estar, por lo menos, de parte nuestra. Me gustaría estar al lado de los muchachos. Me gustaría estar al lado, al frente de esta situación, tratar de revertirla de alguna manera u otra”, sostuvo.

“El clima no fue el mejor, por lo menos para nosotros. Para mí no fue el mejor. Pero bueno, soy muy respetuoso en cuanto a las manifestaciones que se puedan llegar a hacer. Pero también soy respetuoso del contrato. También me gusta esta clase de desafíos. Y, bueno, me gustaría tener la posibilidad de poder terminar todo esto”, sentenció.