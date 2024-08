La grave agresión que llena de críticas a Christian Cueva, campeón con Unión Española en 2013

Christian Cueva está envuelto en un lío. En rigor, en uno más. Y, concretamente, en el más grave que ha protagonizado. El volante peruano, un habitual seleccionado del Rímac, pasó por el fútbol chileno. En 2013 fue campeón con Unión Española, aunque su paso por el Santa Laura tampoco fue demasiado rutilante. En su país, en tanto, la repercusión que tiene por sus méritos deportivos cede terreno constantemente frente a la que le dan las polémicas que protagoniza fuera de ese contexto.

La última es compleja. Un video de una cámara de seguridad muestra al futbolista agrediendo a Pamela López, la madre de los hijos del jugador, quien actualmente milita en el Cienciano, de la primera división del fútbol del país incaico. El futbolista se expone a ser procesado por femicidio en grado de tentativa.

Medidas

El club cusqueño, por el que Cueva firmó recientemente, abrió un procedimiento disciplinario en su contra, después de que López lo denunciara por violencia física y sicológica. “El club Cienciano no tenía conocimiento de los hechos denunciados hoy por la señora Pamela López contra Christian Cueva, razón por la cual no existía impedimento alguno para su contratación para el Torneo de la Liga1 Clausura 2024″, explica, inicialmente, la entidad.

Peru's Christian Cueva, left, and Australia's Ryan McGowan fight for the ball during the World Cup 2022 qualifying play-off soccer match between Australia and Peru in Al Rayyan, Qatar, Monday, June 13, 2022. (AP Photo/Hussein Sayed)

Cienciano anuncia el inicio de una investigación que, en su primera etapa, contempla la búsqueda de los antecedentes de parte del futbolista y de sus asesores legales.

La postura del club es categórica. “Nuestra institución rechaza de manera categórica y tajante cualquier forma de violencia de género, sin excepción. Reiteramos nuestros compromiso inquebrantable de exigir a todos nuestros integrantes un comportamiento ejemplar que esté alineado con los valores y principio que representamos”, enfatiza el comunicado.

Historial de violencia

López es madre de tres hijos del jugador. En el programa América Hoy, expuso lesiones que le habría provocado el deportista. Además, reveló que ha sufrido agresiones delante de sus vástagos. “Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, sostiene. Su hija mayor también habría sido objeto de maltrato.

Requerido acerca del incidente, Cueva mostró una extraña postura. “La verdad de esos temas ya no hablo. No digo que soy un santo, no lo fui, nadie es. Si tengo que mejorar en algo, lo haré. Mi cabeza está en Cienciano, mi profesión, mis hijos, mis padres y sobre todo en Dios”, añade.