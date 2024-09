La guerra interna que desata Vinicius Junior en el Real Madrid

Vinicius Junior vuelve a generar polémica en Europa. El atacante del Real Madrid cuestionó que el país ibérico sea una de las tres sedes del Mundial. “Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel. Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que necesitan cambiar la ubicación del certamen, porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo”, señaló.

“Ya veo y siento diferencias en España hoy, que hay gente que quizá todavía siga siendo racista pero ahora tiene miedo de expresarse en un campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras”, complementó.

Vinicius Junior es una de las figuras del elenco merengue. Foto: @RealMadrid - X

“Tres personas fueron condenadas a cárcel por insultarme en un partido. Eso es algo que siempre se quedará marcado en la historia porque fuera la primera vez y cada vez que lo hagan de nuevo será posible hacerles pagar por hacer sufrir a las personas negras”, añadió el sudamericano.

No hay unanimidad

En el plantel del Real Madrid no hay unanimidad. La opinión de Vinicius Junior no es compartida por Dani Carvajal. El histórico lateral le respondió a su compañero de equipo. “Creo que LaLiga está mejorando y desarrollando protocolos con respecto al racismo para garantizar que las personas indisciplinadas que van a los estadios a insultar a otros basándose en su color de piel ya no puedan asistir a eventos deportivos”, afirmó el defensor.

“Más allá de ese pequeño grupo de personas, no creo que España no merezca ser sede de la Copa del Mundo. Es un país con una diversidad cultural muy alta. No debemos dudar de que no es racista porque hay muchas culturas en nuestro país. Crecí en un barrio en Leganés rodeado de muchas nacionalidades y puedo decir con orgullo que no somos un país racista”, agregó el español.

Dani Carvajal le respondió a Vini.

Uno de los argumentos de Carvajal es la diversidad de naciones en la plantilla merengue. “Nosotros, como sus compañeros de equipo y también el entrenador, hemos dejado claro que estamos en contra de cualquier forma de racismo en los estadios, que es lo que nos preocupa. Sé lo que Vini sufre en esos momentos, habiendo estado cerca de él, y lo apoyamos tanto interna como públicamente”, dijo.

Hasta la política

Los dichos de Vinicius Junior escalan hasta el mundo de la política. Primero, el alcalde de Madrid saltó a responderle al delantero. “Debe rectificarse inmediatamente. Es un extraordinario jugador, pero eso no significa que no pueda meter la pata”, apuntó, duramente, Jose Luis Martínez-Almeida.

“Debería poner valor en que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedoras y diversas que hay en el mundo. A nadie se le pregunta de donde viene ni donde va. A nadie se le excluye. Qué el haya vivido episodios lamentables no justifica que tache a toda la sociedad española de racista ni que el Mundial 2030 no se deba celebrar aquí”, agregó el regidor.

Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también salió al paso por las declaraciones del brasileño. “Lo único que debo decir es que nuestro país es un país donde el respeto a la diversidad forma parte de nuestro ADN y, por eso, nuestra lucha efectiva y directa contra toda conducta discriminatoria”, señaló el político.