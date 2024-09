“El club mantiene deudas fiscales por $ 1.547 millones”: los detalles del informe de Deloitte que hunden a Barnechea

Los últimos días no han sido nada tranquilos para Barnechea. El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigarlo con la resta de 45 puntos, declarándolo como perdedores de los encuentros contra Recoleta, Rangers y Deportes La Serena, por las 18°, 19° y 20° fechas de la Primera B después de que se le suspendiera la licencia de clubes. Para colmo, un informe financiero encargado por la sede de Quilín a la empresa Deloitte estableció que los huaicocheros tienen deudas fiscales por más de 1.547 millones de pesos, según el documento al que tuvo acceso El Deportivo.

El equipo del sector oriente de la Región Metropolitana no pudo disputar dichos encuentros por encontrarse sujeto a una suspensión decretada por la Instancia de Apelación de la ANFP, tras perder la licencia de clubes. A raíz de esto, fue condenado a la resta de 45 puntos que lo dejó ubicado en el último lugar de la clasificación y prácticamente condenado a perder la categoría. De estar en el segundo lugar de la tabla con 42 puntos, pasaron a instalarse en el último lugar con -3.

En la sentencia de la primera sala del Tribunal se señala, además, lo siguiente: “Adicionalmente, se sanciona al Club Barnechea con una multa de 500 Unidades de Fomento y la pérdida de quince puntos adicionales de aquellos que ya hubiere acumulado o de los que obtuviere en el futuro, en el campeonato actualmente en disputa o en el que le suceda si no alcanzaren, aun cuando le corresponda participar en el torneo siguiente en otra división”, consigna el fallo para cada uno de los partidos involucrados en la sanción, lo que completa los 45 puntos, que deberán restarse de la cosecha actual y de las futuras en las que intervengan en el profesionalismo.

Esta decisión se debe al no cumplimiento con el pago de impuestos. “Tuvo dos alternativas para regularizar la situación. Y no lo hizo”, sostuvo un conocedor del asunto. “Apelaron en plazos y de los antecedentes no hay prueba alguna que logre acreditar el pago con la Tesorería General de la República”, añade una fuente.

Lapidario informe contra Barnechea

El Deportivo tuvo acceso a un informe financiero que la ANFP le encargó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, que respalda las fuertes sanciones contra Barnechea. La empresa auditora realizó una revisión mensual del proceso de declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hecho por Barnechea en los últimos 12 meses, y se encontró con varias sorpresas.

Estos resultados se basaron en “los procedimientos y requerimientos mensuales establecidos por la Unidad de Control Financiero, y definidos en el contrato entre Deloitte y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), firmada el 31 de enero de 2024″, especifican.

Además, indican que “adicionalmente y a solicitud expresa del equipo de la Unidad de Control Financiero, se ha llevado a cabo una revisión más exhaustiva de la deuda por IVA y los compromisos fiscales o acuerdos de pago que el Club Deportivo Barnechea pudiese haber contraído con la Tesorería General de la República (TGR)”.

Foto: @nacho_gallardo_88 / Instagram.

Continuos retrasos con el IVA

En los resultados que fueron incluidos en el informe, se considera el periodo entre julio de 2023 y julio de 2024. En este periodo quedó establecido que AC Barnechea pagó los montos correspondientes a solo cuatro meses, pero en todos ellos el portal rechazó estos abonos.

Durante noviembre de 2023, el pago se realizó el 27 de diciembre y fue rechazado “por adjuntar el formulario 29 compacto definitivo y con su respectiva declaración de pago fuera de plazo permitido”. Mientras que en febrero de 2024, el pago se realizó el 14 de marzo y fue rechazado por “cargar la documentación fuera de plazo permitido”.

También se pagó junio de 2024 con fecha 5 de agosto, siendo rechazado “por realizar pago de F29 fuera de plazo establecido y entrega de documentación tardía”.

Por último, el abono de julio de 2024 se efectuó el 20 de agosto y el rechazo se debió a que “el monto declarado y pagado con el código 501 correspondiente al IVA de ‘Liquidación de Factura’ en el F29 compacto, no coincide con el monto estipulado en la documentación de liquidación de factura y libre de ventas (Diferencia $73.779)”.

Así, el informe destaca dos observaciones. La primera es que “todos los meses el Club Deportes Barnechea subió documentación en forma tardía al portal. Lo que implica un rechazo en la revisión”.

El segundo, que “en los últimos 12 meses existen nueve F29 que no han sido pagados. Usualmente ocurre cuando el IVA débito supera los 18 millones de pesos”.

Importante deuda fiscal

Además, a petición del equipo de la UCF, se amplió la revisión IVA al club, con el objetivo de identificar la situación tributaria en la que se encuentra la institución, solicitando la Carpeta tributaria, donde se detalla la situación tributaria de los últimos 24 meses, incluyendo copias de los F209, F22 y observaciones que pudiesen haber sido emitidas por el SII, documentos con los que “se pudieron identificar los incumplimientos en el pago de IVA, declaraciones y pagos fuera de plazo, revisión de convenios de pagos vigentes y liquidación de facturas”.

También se le solicitó al club un Certificado de Deuda Fiscal y el Formulario 22 con el fin de confirmar que Barnechea estaba cumpliendo con la declaración de renta y la presentación de las respectivas declaraciones juradas. Una vez analizado todo lo anterior, quedó determinado que “en Carpeta tributaria al 23 de agosto de 2024, se identifica que la institución mantiene IVA ‘s sin pago en 12 meses”.

Foto: Photosport.

A su vez, “a la fecha del presente informe (30 de agosto), no han sido presentados los F29 en cinco oportunidades. Adicionalmente notamos que, gran parte de los F29 de los años 2022, 2023 y 2024 fueron declarados recientemente el (11-julio-2024), esto fue solo la presentación de la declaración y no se evidenció el pago de estos”, remarca el informe.

Así mismo, con el Certificado de Deuda Fiscal quedó en evidencia que “el club mantiene deudas fiscales por $1.547.907.947. Desde el año 2016 a la fecha. Este monto se divide en deudas por IVA, Laborales y Renta”.

Por último, el Formulario 22, “tanto en carpeta tributaria como en formulario 22 enviado por el club, se evidenció que las declaraciones de renta de los años tributarios 2024, 2023 y 2022 han sido declaradas correctamente, sin recargos por presentación fuera de plazo. Adicionalmente se constató en carpeta tributaria que no existen observaciones tributarias, por los que se deduce que no existen Declaraciones Juradas no presentadas o presentadas con observaciones en los períodos bajo revisión”.

Considerando todo esto, recomiendan “solicitar inmediatamente al club Deportes Barnechea las aclaraciones respectivas con relación a los incumplimientos de IVA o el plan de acción definido para regularizar la deuda vigente. Recordamos que según lo dispuesto en los artículos N°53 y Nº11 del artículo 97 del Código Tributario, el no pago generará reajustes, intereses (con tasa vigente por cada mes o fracción de mes de retraso), más la multa respectiva sobre los montos ya reajustados”.