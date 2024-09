Fallo lapidario: el Tribunal de Disciplina le resta 45 puntos a Barnechea y lo deja colista en la Primera B

El Tribunal de Disciplina castiga a Barnechea. La Primera Sala del organismo dicta sentencia en contra de los huaicocheros y los declara perdedores en los encuentros frente a Recoleta, Rangers y La Serena, por las 18ª, 19ª y 20ª fechas del Campeonato Nacional de Primera B. El equipo del sector oriente de la región Metropolitana no pudo disputar tales compromisos por estar sujeto a la suspensión decretada por la Instancia de Apelación de la ANFP, tras perder su licencia de clubes. Por esa razón, fue condenado a la resta de 45 unidades, lo que deja en el último lugar de la tabla de posiciones de la Primera B con -3, es decir, prácticamente descendido.

La sentencia, a la que tuvo acceso El Deportivo, es categórica. “Adicionalmente, se sanciona al Club Barnechea con una multa de 500 Unidades de Fomento y la pérdida de quince puntos adicionales de aquellos que ya hubiere acumulado o de los que obtuviere en el futuro, en el campeonato actualmente en disputa o en el que le suceda si no alcanzaren, aun cuando le corresponda participar en el torneo siguiente en otra división”, consigna para cada uno de los partidos involucrados en la sanción, lo que completa los 45 puntos, que deberán restarse de la cosecha actual y de las futuras en las que intervengan en el profesionalismo.

El origen

El mazazo incluye, además, una cuantiosa multa. Los huaicocheros tendrán que pagar 1.500 Unidades de Fomento. Es decir, 500 UF por cada uno de los partidos en los que, efectivamente, no se presentaron a cumplir con su obligación deportiva.

El castigo es independiente de las acciones que está desarrollando el club por la vía judicial y que, en principio, les permitieron volver a ser programados en el actual torneo de la segunda categoría del fútbol chileno.

El 26 de julio, Barnechea sufrió un auténtico terremoto. Ese día, la Instancia de Apelación le quitó la licencia que le permitía participar en los campeonatos profesionales del fútbol chileno. Según información recabada por El Deportivo, esta decisión se debió al no cumplimiento con el pago de impuestos. “Tuvo dos alternativas para regularizar la situación. Y no lo hizo”, declaró un conocedor del asunto. “Apelaron en plazos y de los antecedentes no hay prueba alguna que logre acreditar el pago con la Tesorería General de la República”, añadía una fuente.

Una formación de Barnechea (Foto: Photosport)

Antes del partido de los capitalinos ante Curicó Unido, en el Maule, se conoció de una denuncia del cuadro albirrojo por desacato e infracciones al reglamento de licencias y bases del campeonato, la cual fue presentada en el Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Según el escrito, presentado por el timonel tortero, Patricio Romero, Barnechea “se encuentra con su licencia de clubes 2024 suspendida o retirada temporalmente por el organismo competente”, haciendo referencia al Órgano de Primera Instancia (OPI), que establece esta determinación.

La presentación de Curicó, que pelea por la permanencia en la categoría, sostiene que Barnechea ha infringido el Artículo 12 del reglamento de Licencia de Clubes, que “confirma el cumplimiento de todos los criterios licenciatarios y que le permite participar en las competencias organizadas por la ANFP”. Esa presentación aspiraba a quedarse con los puntos del partido, que finalizó en cancha con la victoria huaicochera por 1-0, en La Granja.

La respuesta del club

Barnechea se asesoró legalmente para seguir en competencia. Confió su suerte en las manos del estudio del abogado Ciro Colombara, que ya les había defendido en un escenario similar en 2019, con éxito, pues pudieron reincorporarse a la competencia.

El 9 de agosto, después de que la Corte de Apelaciones rechazara la orden de no innovar incluida en el recurso de protección que elevó el club, se informó que Barnechea había recuperado la licencia y, con ello, podría volver a competir. En la resolución, comunicada por el Órgano de Primera Instancia (OPI), se informó que el equipo “acreditó el pago de las obligaciones señaladas, y habiendo cesado el incumplimiento que motivó la sanción de la resolución OPI 03-24, se levanta la sanción, quedando sin efecto la suspensión o retiro temporal de la Licencia”.

“No obstante, el club deberá comunicar periódicamente el cumplimiento y estado de los convenios dentro de los tres días siguientes al vencimiento de cada cuota. En caso de nuevo incumplimiento este órgano aplicará lo dispuesto en el artículo 16.4 del Reglamento de Licencia de Clubes”, agregaba el documento.

Antes de la sentencia de este martes, Barnechea figuraba en el segundo puesto de la tabla, con 42 puntos, 13 menos que el líder, La Serena, lo que le aseguraba un lugar en la final de la liguilla por el ascenso a Primera. En cambio, ahora queda colista de la B, a 17 unidades del penúltimo Unión San Felipe, a falta de seis fechas por disputarse. O sea, virtualmente descendido.