Unión San Felipe se lanza contra la ANFP por el caso de Barnechea

Unión San Felipe ha emitido un nuevo comunicado a través de sus redes sociales en el que dan a conocer el parecer del club ante información que informaba un posible cambio en la situación de Barnechea respecto a la Licencia de Clubes.

Partiendo por el título de “extrema gravedad”, los sanfelipeños dan cuenta de que “durante las últimas horas trascendió que el Órgano de Primera Instancia (OPI) estudiaría la posibilidad de devolver la Licencia de Clubes a Barnechea, tras suspendérsela por todo este año, lo que, de ocurrir, significaría una grave y flagrante violación al reglamento”, inician.

Agregan que “la OPI es una entidad cuya designación es administrativa, por ende, sus integrantes, cuyos mandatos están vencidos, pueden ser destituidos si incurren en actos más allá de sus facultades”.

“Sus funcionarios no pueden dejar sin efecto una sentencia ejecutoriada, estando pendiente el cumplimiento del plazo de suspensión impuesto, porque la Licencia de Clubes no prevé esa posibilidad; a la vez, no existe recurso al efecto y ni siquiera de revisión o reposición”, continúan.

Además, advierten que “de tomar semejante decisión puede constituirse la figura penal de la prevaricación, sin considerar el grave daño a la imagen de la ANFP y de la Conmebol; menos aún cuando la Corte de Apelaciones denegó la orden de no innovar, ratificando la legalidad de lo ya resuelto”.

“Esperamos y confiamos que el Directorio de la ANFP-al ser la OPI dependiente administrativamente- cumpla con sus obligaciones estatuarias de velar por el respeto a los reglamentos, a fin de que, de ser ciertas las versiones, se tomen los resguardos necesarios”, concluye el comunicado de los sanfelipeños.

Cabe señalar que hace algunos días, bajo el título Respeto a las normas, emitieron un duro comunicado exigiendo una rápida resolución de las controversias que involucran tanto a Curicó Unido como a Barnechea.

“En los años precedentes, la conducta permanente de Unión San Felipe fue reclamar ante todas las instancias posibles, deportivas y administrativas, el estricto cumplimiento de las normas financieras y administrativas que regulan a la actividad, tanto por por parte de todos los clubes pertenecientes a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile como de los órganos de control y fiscalización de la propia Asociación y del Estado”, puntualizaban.

En esa línea, el club apelaba al principio de la justicia deportiva. “El cumplimiento parejo de las normas financieras y laborales permite una competencia deportivamente justa y transparente. El incumplimiento, sobre todo cuando se transforma en una conducta permanente hace que la competencia pareja deje de serlo y el irrespetuoso de las normas obtenga claras e importantes ventajas deportivas”.

Además, solicitaban que las causas sean tramitadas a la brevedad posible. “Y se logre determinar tanto la realidad de los hechos como la justa aplicación del derecho, en el marco de la Justicia Deportiva a la que todos debemos aspirar”.