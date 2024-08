Otro golpe para Barnechea: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza orden de no innovar luego de que le suspendieran su licencia de clubes

Otro duro golpe recibió Barnechea en su lucha por reincorporarse a la Primera B. El 26 de julio El Deportivo informaba que el club perdía su licencia de clubes, algo que los dejaba sin poder competir y al borde del descenso a la Segunda División Profesional. El elenco de Cerro 18 presentó una orden de no innovar mientras se tramitaba esta causa, con el fin de poder seguir compitiendo en el fútbol profesional chileno, pero este miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó esta solicitud.

Cabe destacar que la situación fue advertida por el club Curicó Unido, uno de los elencos comprometidos en la lucha por la permanencia y que denunció desacato e infracciones al reglamento de licencias y bases del campeonato, lo cual fue presentado en el Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Según el informe presentado por el timonel albirrojo, Patricio Romero, el elenco de Cerro 18 “se encuentra con su licencia de clubes 2024 suspendida o retirada temporalmente por el organismo competente”, haciendo referencia al Órgano de Primera Instancia (OPI), que establece esta determinación.

Foto: Javier Salvo/Photosport

“Tuvo dos alternativas para regularizar la situación. Y no lo hizo. Apelaron en plazos y de los antecedentes no hay prueba alguna que logre acreditar el pago con la Tesorería General de la República”, declaró una fuente a El Deportivo, quien puntualiza que esta decisión se debe al no cumplimiento con el pago de impuestos.

El escrito presentado por Curicó acusa que Barnechea ha infringido el Artículo 12 del reglamento de Licencia de Clubes, que “confirma el cumplimiento de todos los criterios licenciatarios y que le permite participar en las competencias organizadas por la ANFP”.

Por último hay que recordar que esta situación ya le ocurrió al elenco Huaicochero en 2019, sin embargo, después se revirtió la medida y pudieron participar del torneo de la B.