La IFAB probará sustituciones temporales por golpes en la cabeza

Cuántas veces no ha ocurrido que un futbolista que se golpea en la cabeza durante un partido continúa jugando a pesar de sus mareos. El ímpetu, las ganas de no salir y el deseo de no dejar a su equipo con un hombre menos fuerza la continuidad de aquellos elementos.

Es por eso que la International Football Association Board (IFAB), el ente que regula las reglas del fútbol, tras su cita anual llevada a cabo en Irlanda del Norte, ha decidido implementar pruebas de sustituciones temporales en caso de golpes en la cabeza.

La FIFA, en tanto, estuvo de acuerdo en realizar las primeras pruebas en los torneos de fútbol masculino y femenino que se llevarán a cabo en los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2020.

Además, empujada por la propuesta de Arsene Wenger, se acordó también revisar la ley del offside. El ex DT del Arsenal quiere que la norma cambie y que mientras una parte del cuerpo esté en norma, que a ese jugador no se le considere en offside. La idea del francés es evitar posiciones ilícitas por cosa de centímetros.