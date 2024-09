La insólita excusa de Vinicius para justificar la derrota de Brasil: “En Europa la pelota corre más rápido”

En Brasil se está acabando la paciencia. El Scratch perdió ante Paraguay y queda quinto en las Eliminatorias. Una posición impropia para la selección que más mundiales ha ganado. Antes habían vencido por la mínima a Ecuador, pero ese resultado tampoco dejó conforme a nadie en el país de la samba. Los dardos se van contra Vinicius Junior. El atacante del Real Madrid no logra emular con la canarinha lo que hace en España. Tras el partido, el delantero realizó una autocrítica y pidió perdón, pero también se excuso.

“Queremos revertir esta situación de Brasil a cualquier precio. Que todos vayan a casa ahora y piensen para reflexionar de inmediato sobre lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que hacer para volver a jugar bien. No podemos venir aquí, perder esos puntos y jugar de la manera que jugamos. En Europa la pelota llega más rápido por el campo. Tenemos que adaptarnos para jugar de la mejor manera para ganar partidos. Al ganar, tendremos más tranquilidad para jugar de manera diferente”, señaló.

Por su parte, el entrenador, Dorival Júnior, se culpó por la derrota de sus dirigidos. “Nos faltaron muchas cosas hoy. Soy responsable por eso y no quiero señalar a ningún jugador”, dijo.

“No es simple, no es fácil, pero tenemos que intensificar el trabajo para que encontremos rápidamente ese camino. Nos perdimos mucho en aquel instante y perdimos el primer tiempo sin aproximarnos a la portería del adversario. En 30 o 35 minutos haces poco. Poco atacamos, y pocas aproximaciones tuvimos a la portería de Paraguay. Pagamos un precio muy alto por eso”, agregó.

Pese a que en la antesala del encuentro, el DT se mostró confiado e incluso anticipó que estarán en la final del Mundial de 2026, ahora aterriza sus aspiraciones. “El cambio no va a suceder de la noche a la mañana, no tiene sentido crear ilusiones para los fanáticos, no vamos a montar un espectáculo de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo, en poco tiempo encontraremos la manera. Es un trabajo muy diferente al del club, donde al día siguiente empiezas a corregir lo presentado, a mejorar los puntos positivos. En la selección, no. Es un trabajo completamente diferente”, indicó.

El próximo partido de Brasil será ante la Roja, en el Estadio Nacional, cuando se juegue la doble fecha FIFA de octubre. La verdeamarela figura en la quinta posición, con 10 unidades, las mismas que Venezuela, una más que Paraguay y Bolivia. O sea, cinco puntos más que Chile.