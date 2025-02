La lucha de Clavito Godoy tras ser internado de urgencia: “Me he sentido muy mal”

El fútbol chileno quedó en alerta este sábado después de que se diera a conocer que el ex técnico y futbolista de 83 años, Hernán Godoy presentara problemas de salud.

Clavito fue internado de urgencia en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida durante la jornada de este viernes.

Ahora, en una nueva actualización realizada por su hijo Hernán, se supo que Clavito fue diagnosticado con un hepatocarcinoma con la observación de que es metastásico.

Además, precisaron que Godoy se ha mantenido estable, al igual que el control de sus signos vitales, y que hasta el momento no ha necesitado el apoyo de oxígeno.

El histórico técnico se refirió a la lucha que da diariamente frente a la enfermedad que lo aqueja. “Hasta hace un mes me sentía bien, y mira ahora donde estoy. Me he sentido muy mal, no sé, he andado sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo. Acá estoy luchando, aún no saben bien lo que tengo, estoy a la espera de los resultados de distintos chequeos, pero todo indica que es algo hepático. Lo primero que vieron fue una mancha grande en el hígado”, dijo a La Hora. “Le gané varias veces al descenso, ¿cómo no le voy a ganar a esto? Hay que pensar en positivo, pero claramente ya tengo 83 años y todo cuesta un poco más”, complementó.

En su carrera deportiva destacan sus actuaciones como delantero defendiendo las camisetas de Deportes La Serena, Palestino, Santiago Wanderers, Trasandino, Palestino y Magallanes en Chile. También sumó experiencia internacionales en clubes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.

De estos últimos países, es especialmente recordado en Comunicaciones de Guatemala, lugar en el que consiguió los títulos de la liga nacional de 1968-69, 1970-71 y 1971.

Como técnico, destacó dirigiendo a Audax Italiano, Ñublense, Deportes Iquique, Santiago Wanderers, San Marcos y Santiago Morning entre otros.