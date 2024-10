La mejor del mundo: Macarena Pérez hace historia y escala al primer lugar del ranking de BMX Freestyle

Macarena Pérez hace historia. La deportista nacional escala al primer lugar del ranking mundial de BMX Freestyle. Luego de su octavo lugar en la Copa Mundial que se disputó en Shanghái, logró el puntaje necesario para escalar a la cima planetaria. Ahora marcha primera con 4.680 unidades. Segunda aparece la china Yawen Deng (4.570) y tercera la estadounidense Hannah Roberts (4.100). La competidora chilena, además, había sido quinta en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que le valió un diploma olímpico.

La santiaguina de 28 años ha tenido un alza en su nivel que le vale ponerse los objetivos más altos en sus próximos desafíos. “Ha sido un proceso largo y duro, tuve la determinación y perseverancia de seguir empujando para subir mi nivel y mi rendimiento, en París pude ver los frutos de todo ese esfuerzo”, señaló la ciclista en conversación con El Deportivo.

Macarena Pérez hace historia en el BMX.

Víctor Múñoz, su entrenador, en tanto, aseguró que se fijan como meta obtener un metal en la próxima cita de los anillos que se disputará en 2028. “¿Si es posible? Claro que sí. Tenemos cuatro años para prepararnos para ese evento. Después del desempeño de Macarena y los jóvenes varones que vienen con una buena preparación, podemos llegar a tener una medalla. Lo sueño, lo pienso y lo decreto”, señaló en su momento.

En esa línea, Pérez siente que la disciplina que practica va en un alza progresiva en el país. “Hay muchas niñas o mujeres nuevas que recién están entrando al mundo del BMX y están dejando la patada porque son muy buenas, pero creo que esa experiencia marca mucho la diferencia en cuanto a la agilidad mental para poder controlar la situación dentro de un campeonato donde hay nerviosismo, estrés. También creo que se nota en el control de la bici, que es algo que no te da solamente el talento, sino la experiencia y los años”, propuso a este medio.

Su carrera ha estado marcada por los obstáculos. De hecho, ya misma ha dicho que no tenía tanta confianza en lo que podía hacer. Antes de ser una pionera del BMX en el país, que dejó su vida en Chile para especializarse en Estados Unidos. Recorrido que la llevó a estar en la cima mundial.

“Yo siempre miro hacia más. En un momento no me tenía fe, pensaba que mi carrera como deportista no iba a llegar mucho más lejos, pero lo que pasó en París me abrió los ojos y estoy mirando las cosas de otra manera, tengo muchas más ganas, mucha más motivación y siento que puedo llegar a lograr muchas más cosas. Creo que estoy evolucionando como persona y como deportista. Eso me está abriendo la mente y me siento mucho más capaz. Estoy trabajando para mantener todos esos sueños intactos, ojalá a empezar a mirar hacia Los Ángeles 2028 porque antes de París dudaba que pudiese clasificar a los Juegos y ahora siento que es 100 por ciento posible. Pensaba que por mi edad no iba a poder seguir progresando, pero al contrario, estoy aprendiendo muchos más trucos, haciendo cosas nuevas, sintiéndome mejor físicamente. Estoy ansiosa por volver a trabajar”, dijo a El Deportivo.