Macarena Pérez, la mejor rider del mundo: “Hace dos años era imposible imaginar ser número uno; estaba con baja autoestima, estancada”

Macarena Pérez (27 años) escaló al primer lugar del ranking de BMX Freestyle. A días de su logro, la deportista de Vans cuenta cómo ha vivido su año de ensueño.

¿Pensó que sería la mejor del mundo?

No lo esperaba, fue una sorpresa estar ahí. Hace dos años no lo imaginaba, era imposible. Estaba con baja autoestima, estancada en todo ámbito. Luego le he puesto un poquito de extra a cada situación. Creo que el esfuerzo ha dado sus frutos.

¿Qué pasó en esos dos años?

Hay altos y bajos. De repente me siento bien en la bicicleta, mientras que en otros días no estoy al 100 por ciento. Es una ola que va y viene.

Usted habló de bloqueos mentales...

Hoy me preocupo de ser amable conmigo. No forzarme. Por ejemplo, me sentí muy bien en París, pero después de los Juegos Olímpicos tuve un alza y luego bajé. Eso pasa. Me dijeron que eso era normal en los deportistas que viven situaciones así. Mentalmente no estaba al 100 por ciento. Hoy eso fue superado.

Macarena Pérez logró escalar al primer lugar del ranking mundial de BMX Freestyle. Foto: @macapgrasset

¿Cómo logra vivir del deporte?

Esta es mi vida. Estoy enfocada en mi carrera, es mi trabajo, pero también es mi hobby. Cuando tengo un rato libre voy al parque a hacer algunos movimientos que me relajen, no tan enfocados en lo que uno prepara para la competencia. Esta es mi pasión, me encanta. Lo disfruto mucho, voy a competir y luego hago eso. Se trata de volver a la base, para poder sentir lo que a uno le gustaba al principio.

¿Qué desafíos tiene ahora?

Vuelvo a Chile, tenemos el Panamericano especifico. Luego el Campeonato Mundial, que es en noviembre, en Abu Dabi.

¿Tocó un techo en su carrera?

Lo de llegar al número del ranking me ayuda, me motiva a seguir, me empuja a seguir sacando lo mejor.

¿Cómo se ve en los próximos Juegos Olímpicos?

Los visualizo, pero creo que la presión no es buena para ningún deportista. Prefiero abstraerme de eso. Vivo más en el día a día.

¿Ha recibido el llamado de alguna autoridad? ¿Tiene nuevos auspicios?

No me han llamado las autoridades. Las marcas son las mismas que me han acompañado desde siempre. Han confiado en mí a lo largo de mi carrera, pero no he sumado a nadie nuevo en el último tiempo.