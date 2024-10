La “mentira” de Alfonso Parot a la directiva de Cruzados que allanó la llegada de Fernando Zampedri a la UC

Fernando Zampedri y Alfonso Parot tienen una amistad que data desde hace más de cinco años. Ambos coincidieron en Rosario Central y comenzaron a frecuentarse fuera de la cancha. Sus familias se llevan bien. Es sabido que el lateral jugó un rol clave en el arribo del Toro a Universidad Católica, hace ya casi cinco años. Sin embargo, el delantero, en entrevista con El Deportivo, reveló detalles que permanecían inéditos sobre el papel que tuvo el talquino en la negociación. El carrilero tuvo que faltar a la verdad ante las consultas de Cruzados. Además, dio a conocer como las bromas que se hacían resultaron siendo realidad con el paso del tiempo.

“A Ponchito cuando lo conocí nos hicimos grandes amigos. Me contaba que él venía de Universidad Católica, que era su casa, que debutó acá y tantos años que estuvo, cuántos títulos tenía y lo familiar que era Católica, cómo te tratan”, inicia contando el ariete. Juntos ganaron la Copa Argentina con el elenco rosarino.

Zampedri en San Carlos de Apoquindo. Foto: Luis Sevilla

Zampedri era clave en Central. Sin embargo, una rebelde lesión lo sacó de los campos de juego por casi 10 meses. Justo ahí empezaron los llamados de Cruzados y la consultas a Parot. “Recuerdo que la UC se empezó a interesar en mí en diciembre de 2019, cuando me llamó Ariel Holan. Le habían preguntado docenas de veces a Alfonso por mí, a ver cómo estaba y él contestaba que yo ya estaba para jugar. No era la verdad, pero las ganas que tenía de que yo venga lo llevaban a contestar que yo ya estaba en condiciones. Me faltaban dos meses de recuperación todavía. Me había operado el tobillo y tenía un tiempo prolongado de mi recuperación, pero me faltaba. Aún así, Católica apostó por mí y se decidió en contratarme. Llegué acá y me terminé recuperando en San Carlos”, revela.

Con los años, el argentino se transformó en el goleador histórico del elenco de Las Condes. Sin embargo, el comienzo fue complejo. Él mismo lo reconoce. “Me costó, porque eran casi 10 meses sin jugar. Pero el club estaba preparado, los dirigentes sabían que iba a haber una mejora. Bancaron esa situación. Después me fui involucrando mucho más y creciendo en el equipo. Se fue dando todo más fácil”, dice.

Zampedri festejó con la UC por primera vez en su debut en el Campeonato Nacional, ante Santiago Wanderers. “En ese partido después vi que la gente decía que erraba muchos goles. Terminé haciendo al 92 uno de taco y fue algo lindo. Pero también me acuerdo que después entré al camarín y yo estaba caliente porque había errado tres situaciones. Era normal en mí enojarme y no haber disfrutado el primer gol de tantos”, recuerda.

Un año antes, cuando Parot tenía la idea de llevarlo a Universidad Católica, un diálogo entre cercanos del defensor con el delantero se transformó en una suerte de predicción para el nacido en Chajarí. “Unos familiares de él me decían que yo era el indicado, que si venía a la UC iba a hacer muchísimos goles, que era el 9 ideal para Católica. Nos reíamos. Al final terminó siendo real”, rememora el ahora máximo anotador de la historia del elenco precordillerano.