La pesadilla continúa: Rafael Nadal se baja del Masters 1000 de Roma y ya lleva cuatro meses sin jugar

La planificación anunciada por Carlos Moya hace apenas unos días se ha ido por la borda. El entrenador de Rafael Nadal había anunciado que el objetivo era estar en Roma para jugar el quinto Masters 1000 del año, pero hoy fue el mismo jugador quien anunció que no viajará a Italia.

Nadal realizó una publicación para sus redes sociales en los cuales explica que pese a que hay mejoras en su lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, aún no estás las condiciones para poder disputar un torneo del primer nivel. De esta forma, se mantiene el discurso que lo obligó a bajarse del ATP 500 de Barcelona y del Masters 1000 de Madrid.

“Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando”, expuso el español.

De momento son cuatro meses sin competir, ya que desde el Open de Australia no pisa una cancha, disputando un solo torneo a lo largo de 2023. Situación que ha provocado mucha preocupación para sus fanaticos y que también lo sacó del Top 10 por primera vez desde 2005. De hecho, si llega a estar en Roland Garros lo más probable es que sea el 15° preclasificado.

Golpe total para el español, quien en un inicio había anunciado que el tiempo de recuperación para volver a las canchas sería mucho menor. “He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Ilíaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas”, lanzó 24 horas después de su derrota en la segunda ronda del Australian Open, el 18 de enero de 2023.