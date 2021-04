La polémica del clásico de la Liga Española que enfurece al Barcelona

El clásico de la Liga Española se lo adjudicó este sábado el Real Madrid. Los merengues se impusieron por 2-1 al Barcelona en un encuentro que, como suele pasar, no estuvo exento de polémicas. La mayor esta vez la alega el técnico culé, Ronald Koeman, quien criticó el arbitraje ante el no cobro por un penal.

La jugada ocurrió en el minuto 83. Cuando los blancos ganaban por 2-1, Martin Braithwaite cayó en el área luego de que Ferland Mendy lo hiciera perder el equilibrio. El juez del encuentro no pitó falta y la jugada no fue revisada en el VAR.

“No sé por qué hay VAR en España. Todo el mundo ha visto la jugada... Para mí es clarísimo el penalti. Lo ha visto todo el mundo. No entiendo a un línea que está a diez metros. De la manera en que cae Martin, tiene que ser falta. Puede ser que el árbitro no vea la jugada, pero tenemos un VAR para situaciones como esta. Mejor no hablar más”, reclamó el director técnico azulgrana en conferencia de prensa, luego del partido.