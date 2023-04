La potente reflexión de Mauricio Pellegrino: “Cuando hay más seguridad en las calles, hay más seguridad en los estadios”

La violencia en los estadios es un tema que volvió a surgir esta semana tras los incidentes vividos en el estadio Monumental, en el triunfo de Colo Colo en la Copa Libertadores, y los problemas que ha tenido la U para confirmar el estadio dónde jugará el Clásico Universitario.

Por lo mismo, se esperaba que el técnico de los laicos -Mauricio Pellegrino- se refiriera al tema. Pero lo que nadie aguardaba era que las palabras del adiestrador argentino fueran tan drásticas. “Al fútbol le ponemos un montón de culpas tales como que la violencia fuera sólo culpa del futbol. Y hay violencia cuando conducimos, hay violencia cuando vamos al supermercado, cuando estamos en la calle... hay violencia por todos lados. No le echemos sólo la culpa al futbol de la violencia” fue su primera acotación.

Luego agrega que “como el fútbol es popular y se habla todos los días dos o tres horas de esto, sale la violencia. Pero si abrimos el periódico encontraremos violencia de todo tipo y al fútbol le cargamos la violencia que hay en la sociedad. Y te puedo decir que cuando hay más seguridad en las calles, hay más seguridad en los estadios, porque hay una gran relación con lo que pasa afuera del campo con lo que pasa dentro”.

Además, prosigue, “en el fútbol siempre se ha entendido que está permitido todo: está permitido insultar, faltar el respeto, decir a otro que es un inútil, un burro, se convirtió en un lugar de desahogo y hacer lo que quiero y obviamente está mal”. Y el tema le interesa a Pellegrino, por eso pone un ejemplo: “Anda a ver un partido de niños, donde el hijo no juega o el árbitro se equivoca. Además creemos que los profesionales como cobran, deben ganarlo todo. Pero somos 16 equipos y todos cobran y tienen obligaciones y perdemos la esencia de que el deporte es un juego y condenamos todo”.

La razones que encuentra el transandino es que “el profesionalismo transformó ese juego en una obligación y ganar un partido para los jugadores es más un alivio que un disfrute. Ustedes me han preguntado: ‘la gente está muy mal’... y mi familia y mis amigos y un motón de gente más está mal.... ‘Es que la gente está desilusionada’ y nosotros somos los responsables... se inculcan un montón de responsabilidades y el equipo debe hacernos felices y esto es una competencia contra otro equipo. Es un baile y si el otro te pisa, no puedes bailar”.

Y para terminar con el tema, el DT estudiantil le manda un mensaje a los medios de comunicación. “También hay violencia en los micrófonos. Ustedes también son violentos y sin darse cuenta, dan mensajes violentos. Cuando dicen que un jugador no vale nada porque erró un pase es un mensaje violento. Cuando dicen que este jugador no vale nada porque no tiene un gol, es un mensaje violento pues la gente dice que hay que insultar a ese jugador porque es un perro. Somos violentos de múltiples formas, no sólo tirando una piedra”.

Llama a la calma en el campo de juego

Ya hablando de lo que pasa dentro del campo de juego, Mauricio Pellegrino cuenta que la ausencia de Matías Zaldivia por su expulsión ante Audax Italiano, más que un problema es una oportunidad. “Nos falta un valor importante como Matías, pero le abre la posibilidad a otros compañeros de demostrar que podemos tener la solidez y constancia que debe tener un equipo en un torneo largo”, asevera,

Luego confirma que Darío Osorio volverá a las citaciones tras superar el desgarro que lo tuvo más de un mes fuera de las canchas y volvió a descartar que el buen momento por el que pasa Universidad de Chile sólo sea su responsabilidad. “Pienso que es medio aburrido hablar de un trabajo en conjunto. Pero no puedo hacer nada solo y si no fuera por los jugadores y por el club, no se logra nada... Los chicos nos ayudan a disimular los errores y tenemos un gran camino a recorrer. No hay que olvidar que de los buenos a los malos momentos hay un milímetro en el fútbol y queremos seguir mejorando para ser un equipo con más garantía”, concluye.