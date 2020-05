La Premier League anuncia seis casos positivos de Covid-19

Este martes, los clubes de la Premier League volvieron a las prácticas grupales en pequeños grupos y la liga dio a conocer los resultados de los tests de coronavirus que realizó. Tras la realización de casi 750 exámenes, se reportaron seis casos positivos, repartidos en tres clubes distintos.

"La Premier League confirma que el domingo 17 de mayo y el lunes 18 de mayo, 748 jugadores y personal de clubes fueron evaluados para detectar COVID-19. De todos ellos, seis dieron positivo en tres clubes", ha señalado la organización del torneo en un comunicado.

Además, la Premier mencionó que "no proporcionará detalles específicos sobre clubes o individuos debido a requisitos legales y operativos" y que los seis casos positivos "se autoaislarán ahora por un período de siete días".

No existe unanimidad respecto al retorno de la actividad. Es cosa de revisar las declaraciones de Troy Deeney, delantero del Watford, quien no volverá a entrenar, según él, para proteger a su pequeño hijo que tiene problemas respiratorios. “He dicho que no voy a ir. Cuando les expliqué mis detalles personales lo van a entender. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerle en peligro”, dijo en el podcast Talk the Talk.

“Solo digo una cosa. No puedo cortarme el pelo hasta mediados de julio, pero sí puedo meterme en el área con 19 personas y saltar por un balón. No sé cómo funciona eso”, agregó.