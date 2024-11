La resignación del entrenador de Udinese con la lesión de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no está cerca de volver a las canchas. El Niño Maravilla se resintió de su lesión y no podrá estar en noviembre. Su presencia en diciembre también está en duda. En Italia aseguran que luego de la navidad podría debutar, aunque su futuro es incierto. La ausencia del delantero ha sido un dolor de cabeza para el entrenador Kosta Runjaic. En un principio, el estratega pensó que estaría fuera por cuatro semanas. Sin embargo, el formado en Cobreloa ha sido baja por tres meses. Serán cuatro y no juega un partido desde junio.

Este viernes, luego de que el tocopillano se resintiera de su dolencia, el DT se mostró resignado. “El tiempo de recuperación de Alexis se ha alargado. Es imposible predecir cuándo volverá a estar disponible. Trabaja duro todos los días. Hablamos a menudo, tiene muchas ganas de volver al campo”, declaró el estratega.

Alexis Sánchez entrenando diferenciado en Udinese. Foto: @Udinese_1896 - X

El elenco friuli marcha octavo en la Serie A. Tuvo un gran comienzo, pero ahora acumulan dos derrotas consecutivas. Cuando las victorias comenzaron a alejarse, la ausencia del ariete chileno comenzó a ser parte de los análisis. Aun así, el técnico prefiere no dramatizar y espera que al momento de poder jugar, sea en un mes o dos, logre posicionarse como un aporte desde el primer minuto. “No soy un experto, incluso los expertos cometen errores. Aceptamos esta situación y estaremos aún más felices cuando vuelva a estar disponible”, apuntó.

Hace algunas semanas, antes de que el delantero extendiera su plazo de recuperación, había dado a conocer que Sánchez ya trabajaba en el gimnasio, pero seguía sin sumarse a los movimientos del plantel. “Ahora empezará con los ejercicios de carrera y luego hará algunos ejercicios con el equipo. No daré tiempos precisos. De lo contrario, los médicos se enojarán. Serán necesarias tres o cuatro semanas más. Estamos ansiosos por tenerlo de vuelta en el grupo. Está con nosotros todos los días, pero todavía necesitamos algo de tiempo”, advertía.