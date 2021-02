La revancha de la U: de salvarse del descenso a jugar la Libertadores

Después de un campeonato 2020 lleno de incertidumbre, Universidad de Chile se llevó el premio mayor: un lugar en la Copa Libertadores. Una temporada llena de contrastes, con dos entrenadores a su haber y la posible confirmación sobre la permanencia del último, Rafael Dudamel. “Se queda”, dicen en su entorno.

Pero no fue fácil. A finales de octubre pasado, el directorio de Azul Azul decidió terminar el contrato de Hernán Caputto, el cual terminaba el 31 de enero. El ex DT de la Sub 17 de Chile completó un rendimiento total de un 44% (10 ganados, 11 empatados y 10 perdidos) desde que asumió el cargo el 4 de agosto de 2019.

Sin embargo, sólo en el torneo 2020 sus números mejoraron. Alcanzó un poco más del 51% de rendimiento, algo que no alcanzó para convencer a los dirigentes para establecer su permanencia.

Curiosamente, la campaña de Caputto es casi idéntica a la Rafael Dudamel, al menos en los números. Pero la gran ventaja del venezolano fue el final del torneo. No perdió en los últimos siete partidos, pero ganó tres de los últimos cuatro encuentros.

Un remate casi perfecto que, tras la estrepitosa derrota de Unión Española, le permitió al cuadro universitario terminar en el tercer puesto de la clasificación y, de paso, quedar lejos de peligro en la tabla ponderada, la misma que que comprometía su permanencia en la Primera División.

Dudamel se queda

Y aunque el comienzo del venezolano fue irregular, lo cierto es que la campaña final ha terminado por convencer al sector crítico del directorio de Azul Azul. El presidente nunca perdió la confianza. Así al menos lo reconocen en el entorno del técnico, quien espera cumplir su contrato con la U, el que culmina el 31 de diciembre de este año. El técnico está contento en el club y siente la confianza de la dirigencia, dicen en su entorno.

Una permanencia que al menos podría entregar una certeza sobre el futuro del club en un proyecto que seguro tendrá muchas caras nuevas. Confirmadas las partidas de Jean Beausejour, Walter Montillo y Matías Rodríguez. Osvaldo González rechazó la extensión de contrato que le ofrecieron, pero con rebaja salarial..