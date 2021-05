La satisfacción de Tuchel: “Hemos demostrado que somos un grupo muy fuerte y que todo era posible”

La segunda Champions League en la historia de Chelsea fue una alegría tremenda para el club inglés y sus fanáticos. Pero para Thomas Tuchel fue un poco más. En agosto de 2020, el DT cayó en la final del torneo europeo, cuando dirigía al París Saint Germain, y, en diciembre del mismo año, el club tomó la decisión de destituirlo.

Los azules confiaron en el alemán para la temporada 2021. Asumió la banca cuando ya estaban instalados en los octavos de final. Y ayer, en el estadio Do Dragao, tuvo su revancha. Su equipo se impuso por la mínima al Manchester City y la Orejona, que la temporada anterior le arrebató el Bayern Múnich, terminó en sus manos.

El estratega no escondió su alegría luego de conseguir el trofeo que no pudo alcanzar hace una temporada. “Es mi primer título a nivel internacional, es tiempo de celebrar, de pasarlo bien. Pero no creo que cuando volvamos tengamos menos ganas o menos autoexigencia, no lo tuve cuando gané con el Dortmund en Alemania. Nadie quiere descansar después de esto. Quiero más éxitos. Veremos qué es lo siguiente. Es una gran oportunidad de mantener el hambre e ir a por el siguiente título”, dijo.

“Era una final y las finales hay que ganarlas”

La alegría de Tuchel tras ganar la Champions League. FOTO: AP.

Y valoró la actitud de sus dirigidos para quedarse con la corona. “Hemos demostrado que somos un grupo muy fuerte, que el vestuario es muy fuerte, y que todo era posible”, comenzó diciendo el germano en la conferencia de prensa posterior al duelo que le dio la corona a su escuadra.

“Es un gran éxito, estamos orgullosos de esta experiencia juntos. Debe servirnos para dar más pasos. Quiere felicitar a todo el mundo. El City es un gran adversario, hemos necesitado ser muy fuertes para ganar este partido. Estoy muy feliz de compartir este momento con los chicos y con el staff con el que convivimos a diario. También con mi familia y mis hijos”, complementó, en esa misma línea”, complementó, en esa misma línea.

Finalmente, tuvo palabras para el cuadro ciudadano. “El City es un gran equipo. Siempre tienen mucha posesión, sabíamos que iba a ser difícil desde el primer minuto. Queríamos aprovechar el partido para contragolpear. No nos han salido varias posibilidades. Era una final y las finales hay que ganarlas”, cerró.