La sentida despedida de Elías Figueroa tras enterarse de la muerte de Franz Beckenbauer

El fútbol mundial está de luto. Este lunes se informó el fallecimiento del alemán Franz Beckenbauer, considerado uno de los mejores centrales de la historia y que brillara en la selección alemana.

Campeón en el Mundial de 1974 como jugador y en 1990 como entrenador, dejó también una huella de la mano del Bayern Múnich.

En los últimos años había estado retirado de la vida pública por problemas de salud y también por el escándalo desatado por presuntas irregularidades en su trabajo para conseguir para Alemania la sede del Mundial 2006.

“Con profundo dolor comunicamos que nuestro padre y mi marido, Franz Beckenbauer, murió el domingo, tranquilamente en el entorno de su familia. Pedimos poder llevar el duelo en paz y omitir toda pregunta”, informó su familia.

Algunos minutos después de que se diera a conocer el hecho, Elías Figueroa tomó la palabra para despedirse de su compañero de profesión.

“Me acuerdo como si fuera ayer cuando entramos lado a lado encabezando nuestras selecciones para inaugurar el Mundial de 1974, él orgulloso capitaneado a su equipo y yo liderando a los nuestros”, publicó en Instagram.

“Siempre fue un portento de jugador, la mezcla perfecta entre técnica, marcación y liderazgo...”, elogió.

Luego indica que “recuerdo también la imagen de la foto cuando cenamos juntos en la gala de FIFA 100 en Londres y tantas veces que pudimos compartir, cuando nos llamábamos para los cumpleaños, que pena me da...”

“Hoy el mundo del fútbol amaneció más triste, un genio y un grandísimo amigo pasó a otro plano, tu trascendencia es total y tu recuerdo imperecedero... Descansa en paz amigo mío”, cerró Elías Figueroa.

Otro de los futbolistas históricos nacionales que se ha referido al fallecimiento de Beckenbauer ha sido Carlos Caszely. El ex seleccionado nacional comentó que “Es una lástima que se haya muerto uno de los más grandes deportistas y futbolistas de la historia. Me tocó enfrentarle, no solo en el 1974 sino en un partido contra el Bayern, por Colo Colo, (el 16 de junio de 1968, en el Estadio Nacional, con triunfo para los bávaros por 2-3) y también en un Resto del Mundo contra la selección de América. Estuvimos compartiendo. Me acuerdo de lo respetuoso y lo caballeroso que fue”, sostuvo en diálogo con El Deportivo.

“Hablamos dos o tres veces. En Nueva York, por ejemplo, se acercó a saludar a Elías, siempre con el máximo respeto. Hablamos algunas cosas, ya no recuerdo de qué. Yo estaba jugando en España”, detalló a continuación.

“Enfrentarlo en la cancha era un placer. Era un tipo que te leía el pensamiento futbolístico, que sabía lo que ibas a hacer. Y también un exquisito con el balón en los pies. No pegaba patadas, porque no lo necesitaba. Salía jugando siempre”, expresó.