La sorpresiva decisión de Thierry Henry tras conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024

No va más. Thierry Henry puso punto final a su proceso en la selección juvenil de Francia e instala la sorpresa en el mundo entero. Es que el ídolo del fútbol galo no tenía motivos deportivos para dar un paso al costado, pues -desde que llega a la dirección técnica el 2023- ha cosechado grandes resultados con la Sub 21.

De hecho, supo enrielar un camino que parecía destinado al fracaso tras la magra participación que tuvo el combinado azul en el torneo europeo de la categoría y que le costó el puesto a Sylvain Ripoll. Tanto así que su estadística afirma que obtuvo nueve victorias en 12 partidos jugados y en su palmarés brilla la medalla de plata conseguida en París 2024.

Entonces, ¿qué lo lleva a dar un paso al costado? Según la Federación de Fútbol de Francia (FFF), lo de Henry tiene que ver más con razones íntimas que de gestión y así lo dejan claro en el comunicado que anuncia la drástica determinación: “ha decidido rescindir su contrato por motivos personales”.

Por lo mismo, no extraña que el presidente de la FFF, Philippe Diallo, le dedicara emotivas palabras en el mencionado escrito. “Lamentamos esta decisión, ya que ha sabido cumplir los objetivos que se había fijado al ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, 40 años después de su medalla olímpica en Los Ángeles”, sostiene.

Luego agrega que “habiéndolo seguido a lo largo de esta campaña, pude descubrir su gran profesionalidad, su rigor y su amor por la camiseta azul. Le deseamos buena suerte para el resto de su carrera”.

Palabras que fueron agradecidas por el otrora delantero, el cual enfatiza que “obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos para mi país seguirá siendo uno de los mayores orgullos de mi vida. Estoy increíblemente agradecido con la Federación, los jugadores, el personal y la afición que me permitieron vivir una experiencia mágica”.

Thierry Henry tenía contrato con su país hasta junio del próximo año y ya se le mencionaba como posible sucesor de Didier Deschamps en la selección mayor. Pero por ahora se desconoce su destino profesional y ya se le está buscando reemplazante, pues dicho combinado debe enfrentarse a Eslovenia, el próximo 6 de septiembre, para ir en busca de su clasificación para la Eurocopa de la categoría que se jugará el año venidero.