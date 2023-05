“Me creía un rey en el fútbol”: Henry recuerda anécdotas con Pep Guardiola en su arribo al Barcelona

Manchester City está de fiesta. No solo alcanzaron la final de la Champions League después de superar de forma contundente al Real Madrid en la Champions League, sino que además la última derrota de Arsenal terminó por entregarles el título de la Premier.

Uno de los personajes claves en todo esto ha sido el técnico Pep Guardiola que tras la primera gesta recibió una serie de halagos. El hispano, quien es considerado como uno de los mejores del mundo, se alista para enfrentar su cuarta final de Champions League, consiguiendo ganar dos con el Barcelona y perder una contra el Chelsea.

Entre quienes aplaudieron el trabajo del DT está el exjugador del Barcelona Thierry Henry, quien le dedicó unas palabras en su función como comentarista de la cadena televisiva estadounidense CBS.

“Lo que hace es mejorar jugadores. Me creía un rey en el fútbol, pero llegué al Barca y Pep me desprogramó y me reprogramó a una determinada forma de entender el juego”, apuntó el ex seleccionado francés.

También tuvo palabras para el adiestrador Sergio Agüero, quien reflejó en sus palabras la forma de trabajar del DT. “No, no, es una costumbre. Cuando entrenábamos y practicábamos la salida del balón, si perdíamos el balón Pep paraba el partido y decía otra vez, otra vez, otra vez. No me voy al vestuario hasta que salga bien. Al final teníamos que hablar con los suplentes para que saliera bien”.

Por su parte, Rubén Dias, parte del plantel actual de los ciudadanos, expresó que Guardiola “es la pieza principal del equipo. Es la cabeza de todo y jugamos el juego a través de sus ojos. Lo ha ganado todo y quiere seguir ganando. Ese hambre comienza de nuevo cada temporada, esa es su mayor cualidad”, afirmó el portugués.

Y esta hambre por títulos puede continuar. Tras triunfar en la Premier League, ahora deberá comenzar a pensar en el Inter en la final de la Champions League. Y no solo eso, pues también en el camino aparece la definición del título de la Copa FA donde tendrá que enfrentar al Manchester United.