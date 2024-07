La mochila de Thierry Henry con Francia: la búsqueda de un oro olímpico esquivo hace 40 años

El fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024 está en pleno desarrollo. De hecho, fue una de las competencias que abrió la cita, dos días antes de la ceremonia inaugural del viernes. Uno de los nombres propios no está dentro de la cancha, sino que a ras de césped. Un ícono del balompié galo como Thierry Henry lleva sobre sus hombros la ilusión de Francia. A los 46 años, el exdelantero es el entrenador de la selección olímpica, afrontando su primera gran competencia desde la vereda de la dirección técnica. Y de local.

Fue un delantero extraordinario, uno de los tantísimos ejemplos de la multicultularidad del fútbol francés: su padre es de Guadalupe y su madre, de Martinica. Destacó desde que surgió en el Monaco, hasta sus pasos por la Juventus, el Arsenal y el Barcelona. Su carrera deportiva finalizó en los New York Red Bulls de la MLS. Aunque su época estelar fue con los Gunners. Con la camiseta de Les Bleus consiguió tres títulos: el Mundial de 1998, la Eurocopa del 2000 y la Copa Confederaciones 2003. Jugó 123 partidos, en los que ganó 74, y convirtió 51 goles.

Después de su trayectoria como jugador profesional, ha transitado entre las comunicaciones y la dirección técnica. Siendo entrenador, ha tenido experiencias poco prolíficas. Primero, en el Monaco, durante la temporada 2018-2019 de la Ligue 1. Después, en el Montreal de Canadá, disputando la Major League Soccer, en 2020. En ninguna de aquellas estadías superó el 40% de rendimiento. Como asistente resaltó su presencia en el cuerpo técnico de Bélgica, siendo el ayudante de Roberto Martínez en el Mundial de Rusia 2018 y en Qatar 2022. En agosto de 2023 fue nombrado el DT de la Sub 21 francesa, y también se hizo cargo de la Sub 23 para los Juegos Olímpicos.

Plantel costoso, sin estrellas

Si bien contó con un mes completo de trabajo, preparando la cita de los cinco anillos, no pudo contar con figuras de renombre en su plantilla. El propio Kylian Mbappé había manifestado su intención de estar en los JJ.OO. con Les Bleus, sin embargo esa opción se esfumó. Previo a la Eurocopa, se cerró su fichaje en el Real Madrid. Y los merengues no lo iban a ceder. El hecho de que el fútbol olímpico no corresponda a una fecha FIFA mermó cualquier atisbo de opción. De todos modos, tiene la selección más valiosa de los Juegos: 393 millones de euros (US$ 427 millones). Supera a España (370 millones) y Argentina (248 millones).

El jugador que le brinda la dosis de experiencia es Alexandre Lacazette (33). Actual delantero del Lyon, excompañero de Alexis Sánchez en el Arsenal, es el capitán de los galos. “El grupo es bueno. Especialmente a nivel físico. También en el aspecto táctico siempre es mejor tener más tiempo para trabajar. Pienso y tengo la impresión de que estamos preparados, pero después es el campo lo que te da la verdad. Intento no pensar en todo eso. Después hay algo que se llama sentimiento, el momento, el que te dicta cuándo tocar, cuándo acelerar. Eso es de los jugadores”, manifestó ‘Tití’ antes del estreno contra Estados Unidos.

Una nota del diario L’Equipe define a esta versión de Henry como “dueño de un estilo propio en la gestión, de convicciones fuertes sobre el juego y una organización meticulosa respecto a su escuadra”. Hasta ahora, los resultados alimentan las opciones de medalla. Derrotó 3-0 a Estados Unidos, en Marsella, y luego superó 1-0 a Guinea, en Niza. Con seis unidades encabeza el grupo A y tiene un pie en los cuartos de final. Cierra la fase grupal este martes ante Nueva Zelanda.

Como local, Francia quiere un oro esquivo desde hace 40 años. La única vez que ganó la medalla dorada de los JJ.OO. fue en Los Angeles 1984. De hecho, en la ronda de grupos de esa edición, uno de los rivales fue Chile. Fue un empate 1-1 en Annapolis. El equipo que dirigía Henri Michel le ganó la definición a Brasil. Cuatro décadas más tarde, un ícono del fútbol galo como Thierry Henry quiere llevar a su nación al lugar más alto del podio. Y de paso, sería su primer gran hito en su incipiente carrera como entrenador.