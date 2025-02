La Sub 20 se saca tarde la timidez para rescatar un empate con sabor a poco ante Uruguay

La selección chilena Sub 20 buscaba una revancha ante Uruguay en el hexagonal final después de la dolorosa y agónica derrota por 2-1 en la fase de grupos. De paso, sumar después de dos derrotas en la fase decisiva, en lo que bajo otras circunstancia hubiese sido un partido clave para clasificar al Mundial. Sin embargo, esa carga no está debido a que la Roja es el anfitrión de la cita planetaria, por lo que tiene asegurado su boleto. Al final fue un empate 1-1, que no dejó contento a nadie.

Los charrúas también llegaban de dos caídas en esta etapa del certamen y para ellos el duelo ante el elenco de Nicolás Córdova era absolutamente determinante para capturar uno de los cupos mundialistas. Y así lo demostraron desde un comienzo encerrando a la escuadra nacional en su área. A los dos minutos, Alejandro Severo se perdió la apertura de la cuenta de forma increíble tras elevar un cabezazo en plena área chica.

El DT chileno apostó por el talento de Leandro Hernández y le dio un voto de confianza al cuestionado Damián Pizarro para acompañar en el ataque a Juan Francisco Rossel. Pero en la cancha del Brígido Iriarte de Caracas tuvieron muy pocas acciones para desequilibrar y debieron someterse a la presión de la Celeste que, a pesar de ello, tuvo pocas opciones claras en el primer tiempo.

La fracción inicial transcurrió entre ese ímpetu uruguayo y el esforzado trabajo defensivo criollo, comandado por Iván Román y Matías Pérez, quienes paradójicamente serían claves más tarde en la faceta ofensiva. Sin embargo, cuando se terminaba el primer tiempo, Juan Rodríguez apareció sin marca para conectar un tiro libre de Germán Barbas y abrir la cuenta. Otra vez Chile no logró mantener la concentración en los minutos finales y lo que es peor, no estuvo atento a las marcas en una jugada clave.

Una muestra de rebeldía

Con el ingreso de Emiliano Ramos, Córdova intentó mejorar la cara de un equipo muy tímido de frente al arco rival. Ante la desventaja, la Selección se vio obligada a arriesgar un poco más. Y a los 55′ estuvo a punto de llegar el empate. Pizarro aguantó un balón en el área y probó con un remate que logró repeler el meta Kevin Martínez.

El desequilibrio de Ramos estaba causando estragos en la zaga charrúa. Sin embargo, a los 59′ se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Ignacio Vásquez. Simultáneamente también tuvo que abandonar Hernández tras un patadón recibido, lo que permitió el ingreso de Agustín Arce. A pesar de todas esas situaciones, Chile se adueñó del balón y le fue perdiendo el excesivo respeto que le tuvo al rival en la primera parte. Y esa rebeldía tuvo premio con un golazo de Iván Román, quien conectó de volea un centro de Matías Pérez, para poner el 1-1, a los 66′.

A los 75′, Ignacio Sáez sacó de gran manera un remate de distancia del recién ingresado Gonzalo Petit, para mantener viva la ilusión. Un minuto después el meta de la U le sacó otro disparo complejo a Patricio Pacífico.

Al igual que ante Paraguay, la Roja se vio mejor en los últimos minutos y fue con decisión en busca del tanto de la victoria. Sin embargo, sobre el final el juez argentino Maximiliano Ramírez desestimó un posible penal sobre Vásquez y dio por finalizado el partido en medio de las protestas chilenas.