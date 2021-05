La U se infla de confianza: “Vamos a seguir escalando contra viento y marea”

Universidad de Chile comienza a ver el sol en el Torneo Nacional. Este domingo, los azules vencieron por 1-2 a Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán y sumaron su tercera victoria en las seis fechas que corren del campeonato.

Tras el clásico, la U venció a Santiago Wanderers y ahora a los Pumas, dos victorias para descansar en la semana de receso entrante por las elecciones. Qué mejor que con una sonrisa y la conformidad que manifestaron luego del encuentro.

“Ha sido un triunfo bien disputado, merecido para este grupo que tiene un nivel de convicción increíble. Como entrenador no puedo parar de sentirme orgulloso por ese carácter competitivo. Estamos convencidos que en esta línea de competitividad vamos a seguir escalando contra viento y marea”, manifestó Rafael Dudamel a TNT Sports.

“El triunfo es mérito de la actitud de los jugadores. Como entrenador soy un facilitador de una idea. Esa inteligencia y capacidad la tuvieron los futbolistas. Estoy muy contento por como resolvieron el partido... Antofagasta nunca dejó de ser un rival de cuidado, pero fuimos intensos y supimos leer y descifrar el partido”, añadió el venezolano en conferencia.

Rafael Dudamel durante la victoria en Antofagasta. Foto: Agencia Uno.

A sus palabras se sumó la figura del encuentro ante los nortinos, Joaquín Larrivey, quien marcó un doblete para llevarse los tres puntos. “Si el partido terminaba 1-5 hubiese estado bien, tuvimos buenas situaciones y ellos no generaron nada. Fue muy bueno el partido, nos vamos con buenas sensaciones. Estamos contentos con el triunfo”, dijo el centrodelantero azul.

“Me voy más contento hoy, por el triunfo, pero más porque nos soltamos de tres cuartos para arriba... En este equipo tan grande las repercusiones para bien o para mal toman mucha magnitud. Debemos convivir con eso. Estamos ilusionados por pelear en la punta y salir campeones”, cerró el argentino.

Joaquín Larrivey le dio la victoria a la U en el Calvo y Bascuñán. Foto: Agencia Uno.

La autocrítica de los Pumas

Ante la derrota, pese a que se dio con un jugador menos, el director técnico de Deportes Antofagasta, Juan José Ribera, reflexionó con autocrítica. “Comparto que los resultados no son los esperados, pero hubo un antes y un después de la expulsión de Soza... No hemos podido encontrar el once para ganar tres partidos seguidos. No hemos sido regulares”, confesó el DT.

El próximo partido de los Pumas, tras la semana de receso, será de visita ante Melipilla. Por su parte, Universidad de Chile cerrará la fecha ante Everton en el El Teniente. Ahí buscaran con una victoria meterse en la disputa entre los primeros lugares del Torneo Nacional.