La UC aclara con el hijo de Lucho Núñez su traumática expulsión del club

Universidad Católica reacciona. Los cruzados intentan aclarar la salida de Bryan Núñez, el hijo de Luis, la exfigura del cuadro estudiantil que cayó en desgracia después de haber tocado la gloria con el club de Las Condes. “De la UC me sacaron por el apellido”, denunció el vástago de Lucho Pato. "El ser hijo de Luis Núñez es especial. En la UC cuando era cadete me mandaron a sacar por ser de apellido Núñez. Una vez se me acercó alguien del club y me preguntó mi apellido. Le dije que Núñez. Él me preguntó si era hijo de Luis y le dije que sí. Al día siguiente me dijeron que no fuera a entrenar. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Quizás por los problemas de mi papá o quizás mi papá tuvo problemas con la dirigencia, no sé”, amplía Bryan en declaraciones a La Tercera.

En San Carlos de Apoquindo acotan que el procedimiento se ajustó a criterios estrictamente deportivos. Y que se lo explicaron a Bryan Núñez. “Nos comunicamos con Bryan Núñez, futbolista de @ClubDepLinares e hijo de nuestro recordado exjugador Luis Núñez, para tener más antecedentes y aclarar esta situación. Nos contó que fue parte de la #CanteraCruzada entre los 11 y los 14 años. Luego, partió con su papá a Perú y cuando regresó, a los 16 años, estuvo a prueba algunas semanas, no siendo seleccionado. Bryan nos relató que el día antes de que le comunicaran que no quedaría seleccionado, se le acercó una persona de “civil” (sin indumentaria del cuerpo técnico) que el creyó que se trataba de un dirigente, el cual le preguntó si era hijo de Luis Núñez. Por tal razón él conecta ambos hechos y asume que su no selección se pudo deber a dicho parentesco”, publica la entidad estudiantil en tres tuits seguidos.

El cuarto atribuye la determinación de no seguir contando con el juvenil a criterios estrictamente futbolísticos. “Aclaramos que las razones de selección de jugadores son de carácter deportivas y exclusivas del Área Técnica y que por “Lucho” Núñez, independiente de su situación legal actual, guardamos el mayor aprecio, por ser un jugador formado e identificado con nuestra institución”, concluyen en Las Condes.