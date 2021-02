La UC aún confía en que siga Holan

Ariel Holan se aleja de Universidad Católica, pero todavía no se ha ido. Y el club confía incluso en que se quede. Tati Buljubasich, el gerente deportivo, aclaró ayer la situaciópn del estratega y los términos en los que se desarrolló la reunión del lunes con él. Lo hizo en una entrevista en ADN que luego oficializó el club a través de su página web. El entrenador argentino tiene hasta el lunes para ejecutar su cláusula de rescisión unilateral, el arriesgado mecanismo que tiene a los cruzados otra vez en vilo. El precio de la salida del técnico es de sólo 100 mil dólares hasta una semana después del final del torneo. El domingo vence el plazo.

“Hay una clausula que se puede ejecutar entre el último partido y la semana subsiguiente, que termina el domingo. Eso permite que Ariel (Holan) pueda tener conversaciones con algún otro equipo y ver opciones, como también el club podría tomar a decisión de rescindir contrato, que no lo va a hacer (...) Nos manifestó que tenía conversaciones, pero nada concreto. Hasta ahora no tenemos ninguna carta que indique que hay una ejecución de la cláusula”, afirmó el gerente deportivo.

Sobre la reunión mantenida el lunes con el técnico entre el propio gerente y el presidente, Juan Tagle,, indicó: “Tuvimos una conversación muy amena. Hablamos de jugadores, de puestos, de suposiciones en caso de que no surja una opción concreta que a él lo pueda seducir de lo económico y deportivo, cosa que seguramente nosotros no podemos igualar. En ese contexto, estamos con mucha cordialidad manejando la situación”.

Buljubasich aseguró el Católica no maneja otros nombre de preparadores ni negocia con un sustituto del entrenador: “En caso de que Ariel tome la decisión, como cuando la tomo Gustavo (Quinteros) o Beñat (San José), ejecutaríamos el plan de búsqueda de entrenador que tenemos nosotros. Y las últimas veces, en el plazo de una semana o semana y media, hemos podido llegara buen puerto. Tenemos el deseo de que Ariel siga con nosotros. Hasta que esa clausula no se ejecute, no vamos a empezar ningún proceso. Creemos que tenemos un tiempo prudente para poder movernos en caso de que suceda algo”.

Sobre los refuerzos del plantel, el gerente avanzó las dificultades que la UC va a tener, económicas y de nacionalidad: “No tenemos cupos de extranjeros, eso acota la búsqueda. Las veces que lo hemos hecho de esta manera, la planificación que vamos haciendo con Ariel, muy probablemente coincida con las necesidades que pueda tener el entrenador que llegue (...) Uno trata de traer la mayor cantidad de puestos posibles, pero hay una restricción económica que hay que atender. Veremos las mejores opciones que puedan aparecer”.

Finalmente, habló de las posibilidades del equipo en competición internacional, sobre las que el propio Ariel Holan bajó el piso en entrevista con La Tercera (“La ilusión de ganar la Libertadores es una exigencia irreal”, dijo el DT). El Tati se mostró cauto: “Este año en un momento me ilusioné con la Copa Sudamericana, porque el equipo estaba bien, estábamos a un paso de una semifinal. Pero un minuto, un gol, dos lesiones y te quedaste afuera. Menos mal veníamos peleando el campeonato arriba y pudimos terminar siendo campeones. A veces uno yendo al torneo internacional hipoteca el torneo nacional, y después se lamentan todos. Ni hablar lo que le pasó a Coquimbo. Hay que ser cuidadoso en las decisiones que se van tomando”.

Como sea, Católica está viviendo una semana de suspenso. Con su entrenador de nuevo al borde de la salida como sus antecesores campeones en el cargo, con el Santos en el horizonte como reconocieron su propio agente y el presidente del club brasileño. Tiene Holan hasta el domingo para decidir. Es el plazo que establece la cláusula de su contrato para romperlo de forma unilateral. Mientras tanto, la UC permanece en vilo. Pero con esperanza. “Esta es la verdadera situación respecto de nuestro cuerpo técnico. Increíble como desinforman algunos medios”, tuiteó junto a un enlace a la nota web de Cruzados con las declaraciones insititucionales de Buljubasich el presidente, Juan Tagle, quien el lunes prefirió no aclarar el asunto cuando fue consultado. Holan se aleja, pero aún no se ha ido. De momento está en Argentina.