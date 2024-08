La UC no se baja de la pelea: vuelve a la victoria y liquida a un Huachipato en crisis

Universidad Católica enfrentó a Huachipato sin margen de acción. Para mantener viva su opción de pelear por la corona, necesitaba ganar, después de tres partidos sin lograrlo. Las victorias de Universidad de Chile, sobre Cobreloa, y de Colo Colo, a Everton, le daban más presión a la tarea que tenía que hacer la UC. En Santa Laura, cuya cancha está visiblemente mejor respecto a semanas anteriores, los cruzados cumplieron y no se bajan de la pugna. Superaron con claridad por 4-0 a Huachipato, el monarca vigente del fútbol chileno que no lo pasa para nada bien.

El elenco estudiantil no tuvo a Tiago Nunes en la banca, por suspensión. Tampoco estaba disponible Rodrigo Valenzuela, uno de sus asistenes. En ese escenario, debió ser el brasileño Evandro Fornari, ayudante de Nunes, quien debió ser el DT titular, luego de que la ANFP le otorgara un permiso provisorio.

Tratando de mostrar otra cosa, después de tres partidos sin ganar, el cuerpo técnico cruzado agitó el avispero. Por ejemplo, sacó a los laterales titulares (Guillermo Soto y Eugenio Mena) para ubicar en las bandas a Branco Ampuero y Cristián Cuevas, permitiendo el ingreso de Alfonso Parot como central. Además, sin el lesionado César Pinares, entraron en el once inicial Francisco Arancibia y Jader Gentil. La estructura táctica se mantuvo (el 4-4-2), pero los interpretes fueron otros, aspirando a darle matices a una UC que había extraviado la brújula. Para su fortuna, el equipo mostró una mejoría respecto a lo exhibido anteriormente, ante un Huachipato fuera de la Copa Sudamericana con una actuación vergonzosa en Argentina.

A los 26 segundos de partido, el local tuvo su primera ocasión, mediante Gonzalo Tapia. Esto sirve para ejemplificar que la Católica salió con otra energía a la cancha, más activa, presionando más arriba. En los 11 minutos llegan al gol a través de Tapia, quien le da al balón tras un rebote. El reclamo acerero fue que hubo una carga de Cuevas en contra del meta Fabián Cerda. El golero se confía, va con el puño derecho a darle al balón y no lo hace. El árbitro Juan Lara cobra el gol, sin embargo revisa la acción en la pantalla del VAR y lo anula.

Aquello resultó un aviso de lo que sucedería más adelante, con una Católica que supo pegar en los momentos precisos y recuperando la eficacia ofensiva. En los 26′, gracias a la pelota detenida, abrió la cuenta con un cabezazo de Daniel González, quien conectó un tiro libre del eficiente Fernando Zuqui. El ex Estudiantes de La Plata se ha erigido en el “dueño” del mediocampo cruzado. Pulcro en la salida y encargado del balón parado con la pierna diestra.

Luego, en los 37′, llegó el 2-0 de Tapia. A través de una acción colectiva, los cruzados llegaron al segundo tanto. Jader Gentil, que en el primer tiempo tuvo más libertad para moverse (mientras Arancibia estaba instalado por la banda derecha), abre para el 20 y éste saca un envío rumbo al área que se mete en la portería. Zampedri no alcanza a tocar. Es gol de Tapia.

El complemento tuvo un cambio menos en la velocidad. La UC fue totalmente superior en todo el partido, mientras que los de Talcahuano no tuvieron irreverencia para cambiar su suerte en la jornada de Independencia. El portero Gillier fue un mero espectador en los 90 minutos. Cuando Católica levanta y construye la goleada, coincidió con el ingreso de Clemente Montes y que el ‘Cimbi’ Cuevas subiera al mediocampo.

En los 77′, el 15 de los cruzados tuvo el espacio para sacar un remate de larga distancia que no pudo ser despejado por Cerda, de débil reacción. Para hacer más sonora la fiesta, faltaba el gol del ‘Toro’. A 10′ del final, Fernando Zampedri hace el cuarto, conectando un centro bajo de Cuevas. Ahora son 116 los tantos del tetragoleador del fútbol chileno, a dos de igualar el registro de Rodrigo Barrera.

La UC mostró una evidente mejoría, en sus pasajes más destacados dentro de la segunda rueda. Con 38 puntos, queda a uno de Colo Colo, pero el Cacique tiene un partido menos. Mientras que la distancia con la U es de cinco unidades. Una salvedad: los cruzados deben jugar contra ambos. Eso puede marcar la definición del campeonato.

Ficha del partido

U. Católica: T. Gillier; B. Ampuero, D. González (89′, G. Soto), A. Parot, C. Cuevas (83′, J. F. Rossel); F. Arancibia (67′, E. Mena), F. Zuqui, A. Farías, Jader Gentil (67′, C. Montes); G. Tapia y F. Zampedri (83′, N. Castillo). DT: E. Fornari.

Huachipato: F. Cerda; J. Gutiérrez (84′, M. León), B. Gazzolo, B. Mellado, A. Castillo; G. Montes (46′, M. Gutiérrez), S. Silva (46′, C. Sepúlveda), C. Villanueva; B. Palmezano, T. Vecino (68′, M. Rodríguez) y C. Martínez (68′, M. Briceño). DT: I. Oca.

Goles: 1-0, 26′, González, cabezazo tras tiro libre de Zuqui; 2-0, 37′, Tapia, envío al área y Zampedri no la toca; 3-0, 77′, Cuevas, con un remate de distancia que Cerda no despeja; 4-0, 80′, Zampedri, anota tras centro bajo de Cuevas.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Ampuero, Cuevas, Tapia, Farías (UC); Mellado, Silva, Sepúlveda, Palmezano (H).

Estadio Santa Laura. Asistieron 8.371 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.