La UC sigue imparable en su carrera por darle caza a Colo Colo

¿Quién para a la UC de Paulucci? Esa es la pregunta que hoy tiene encendido el torneo. Unión Española hizo un buen partido y ni siquiera alcanzó para romper la racha triunfos cruzados, que ahora se extiende a cinco partidos. Los mismos que ha dirigido el argentino que reemplazó a Poyet. El 2-1 en la Precordillera dejó a los de la franja a dos puntos de Colo Colo.

Fernando Zampedri no daba con el arco. Tuvo dos clarísimas y, sorprendentemente, no dio con el gol. Quizás por eso, en la tercera que recibió dentro del área optó por el pase. Una habilitación de pecho que dejó a José Pedro Fuenzalida de frente a la portería. Chapita no falló. Así se abrió la cuenta en San Carlos de Apoquindo, en un partido apretado, con dos equipos convencidos de que era mejor ir al frente antes de esperar al rival.

En el inicio anticipado de la fecha (debido a que el fin de semana el estadio estará ocupado por la Selección), la cancha precordillerana fue sede un duelo atractivo. Porque la UC, desde que recuperó el estilo Holan, se volvió protagonista total del campeonato. Con un juego directo, presión por las bandas y un centrodelantero que las pelea todas. El conjunto de la franja ya dejó atrás esos días oscuros cuando Gustavo Poyet se sentaba en la banca.

El punto es que enfrente tenía a un rival que no anda mal. Que cuando tiene días buenos, los tiene en serio. Y contra Católica, Unión siente que juega un clásico. Motivación extra, que se tradujo en una intención clara de apretar la salida de los dueños casa. Obligar el error para encontrar mal parada a la línea de cuatro estudiantil. Y varias veces la idea funcionó, pero el problema es que Cristian Palacios, el artillero de Independencia, también tenía la pólvora mojada.

Lo cierto es que los arqueros de ambos elencos mostraron sus mejores atajadas. Sebastián Pérez y Miguel Pinto, que ahogaron festejos que parecían seguros. Pero el fútbol no tiene lógica y no siempre premia. Porque cuando Unión se vio mejor, no marcó. Muy distinto a la UC, que supo aprovechar dar con la victoria gracias a las anotaciones de Chapa y Zampedri, quien incluso en una mala noche firma.

Con la ventaja de dos goles, todo se tranquilizó en San Carlos. Los rojos quedaron golpeados. Dolidos porque su esfuerzo no tuvo recompensa. Es que los astros ahora están alineados con Universidad Católica, que en su carrera por obtener el tetracampeonato ya está a dos puntos de Colo Colo, que el sábado enfrenta a Huachipato en el Monumental. Sí, hay más equipos en la parte alta de la tabla. Audax Italiano y La Calera también tienen algo que decir. Pero el campeonato se sigue perfilando como una pelea de dos: de albos y cruzados, el líder y el sublíder. Rivales clásicos, que el domingo 24 se medirán en Macul, en un partido para afilarse los dientes.

FICHA DEL PARTIDO

U. Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro (89′, Tomás Astaburuaga), Válber Huerta, Alfonso Parot; Felipe Gutiérrez (64′, Diego Buonanotte), Ignacio Saavedra, Juan Leiva (73′, Juan Fuentes); Diego Valencia, Fernando Zampedri, Edson Puch 73′, Fabián Orellana). DT: Cristian Paulucci.

U. Española: Miguel Pinto; Stefano Magnasco, Jonathan Villagra, Nicolás Mancilla, Thomas Galdames (73′, Marcelo Jorquera); Luis Pavez, Víctor Méndez; Juan Pablo Gómez, Ignacio Lemmo (68′, Patricio Rubio), Gabriel Norambuena; Cristian Palacios. DT: César Bravo.

Goles: 1-0, 29′, Fuenzalida remate tras pase de pecho de Zampedri; 75′, Zampedri cabecea un tiro de esquina y derrota a Pinto; 2-1, 90+3′, Méndez derrota a Pérez con un zapatazo desde fuera del área.

Árbitro: Ángelo Hermosilla. Amonestó a Gutiérrez, Huerta (UC); Jorquera, Magnasco, Pavez (UE). Finalizado el partido, expulsó a Méndez (UE) por reclamos excesivos.

Estadio San Carlos de Apoquindo: 7.000 personas, aprox.