La UC tropieza y nuevamente empieza mal su periplo en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2022 comenzó con una derrota para Universidad Católica. La expedición por Argentina fue con un tropiezo, emulando el mal paso que los tuvo hace poco con una racha negativa en el campeonato nacional. Talleres de Córdoba ganó por 1-0, con un desenlace caliente por los reclamos cruzados en contra del arbitraje.

El equipo de Paulucci acabó la mala racha en el clásico universitario del sábado pasado, en el momento preciso antes del debut copero. Pese al buen primer tiempo realizado ante la U, con cambio de esquema incluido, el técnico transandino determinó volver al esquema matriz de la institución: el 4-3-3. La gran diferencia era la ausencia desde el arranque de Ignacio Saavedra, quien no había jugado ante los azules por suspensión. Sin un 5 natural, Paulucci prefirió un mediocampo con buen pie y mayor despliegue, dejando a Felipe Gutiérrez en el eje. Además, la otra novedad fue la inclusión de Lucas Melano como titular, de puntero izquierdo. Los primeros 45′ del argentino no justificaron su presencia en el equipo. No se sabía cuál era su rol, porque no logró desbordar por su franja ni apoyar eficazmente a Parot en la marca. ¿Melano es más que Diego Valencia?

En el inicio, el Talleres del portugués Pedro Caixinha (reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos), que dirigía recién su segundo partido en el equipo, dejaba que la UC tuviera el balón en su campo. La T fue de menos a más. Mientras corrían los minutos, le fueron tomando más la mano al encuentro, privilegiando el ataque por su derecha, o la izquierda de la UC. Precisamente, por ese lado llegó la apertura de la cuenta. En los 24′, Héctor Fértoli aparece solo en el área para conectar un centro bajo de Esquivel, quien logró desbordar tras ganarle la espalda a Parot. En su mejor momento del primer tiempo, Talleres facturó.

Pudo ser peor para Católica, porque solo un par de minutos después Matías Catalán (argentino-chileno) tuvo el 2-0 con un cabezazo, que sacó notablemente el Zanahoria Pérez. Bajo los palos, los reflejos del arquero cruzado sobresalen.

Con el 4-3-3 típico, la Católica no logró una elaboración prolija. Para llegar al área de Guido Herrera prefería saltarse el medio a través de pelotazos hacia Tapia y Melano. La única ocasión del lapso inicial fue en los 36′, con un cabezazo de Zampedri que acabó en las manos del portero. La excesiva lateralización del juego del campeón chileno lo convertía en un equipo predecible, el gran pecado durante su reciente racha de cuatro derrotas al hilo. Paulucci no hizo cambios en el entretiempo. Mantuvo lo mismo, cuando los estudiantiles pedían un revulsivo.

El gol de Fértoli, que le dio la victoria a Talleres. FOTO: AFP

Con un libreto similar, la UC intentaba acercarse con más regularidad al área cordobesa, principalmente por la franja izquierda, con Parot y Melano. Mientras, un Zampedri desabastecido se las rebuscaba entre medio de los centrales. Atrás, los chilenos dejaban espacios, con el riesgo de un contragolpe. Federico Girotti, el 9, complicó casi todo el partido a Nehuén Paz con su potencia.

Recién a los 64 minutos, Paulucci hizo modificaciones. Incluyó a Rebolledo y a Valencia, sacando a Tapia y a un Lucas Melano de nulo aporte en la cancha del Mario Kempes. Eso sí, no cambió el dibujo. Valencia se cargaba a la izquierda pero haciendo diagonales para llegar al área.

La posesión que tenía Católica no implicaba tener profundidad. Talleres manejaba la ventaja con pragmatismo y sin despeinarse mucho. Dejaban correr el reloj con un oficio irritante. Recién en la parte final, la UC cambió al 3-4-1-2, con Buonanotte detrás de los delanteros. Fue tarde para generar un cambio. El tetracampeón perdió al otro lado de la cordillera.

Desde 2006

Universidad Católica sigue sin ganar en su debut por la fase de grupos de la Libertadores. La mala racha acumula 16 años. La última vez que la UC ganó en su primer partido de la ronda grupal fue en 2006, un 3-2 sobre Tigres de México, en San Carlos de Apoquindo.

Con la derrota ante Talleres, en Córdoba, es el cuarto estreno seguido con derrotas: 4-1 con Libertad en 2019, 3-0 con Internacional de Porto Alegre en 2020, 2-0 con Atlético Nacional en 2021 y el 1-0 con la T.

El próximo desafío continental será el martes, en Santiago, frente a Sporting Cristal, que perdió 2-0 con Flamengo, en Lima. Se trata de un partido importante para la UC en el afán de clasificar a los octavos de final. En la precordillera, se tiene que hacer fuerte.

Ficha del partido

Talleres 1: G. Herrera; M. Catalán, R. González (13′, G. Benavídez), R. Pérez, E. Díaz; I. Méndez (82′, F. Juárez), R. Villagra; H. Fértoli (62′, C. Oliva), M. Esquivel (61′, M. Godoy), A. Martino (82′, E. Batalla); y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

U. Católica 0: S. Pérez; J. P. Fuenzalida (78′, D. Buonanotte), B. Ampuero, N. Paz, A. Parot; M. Núñez, F. Gutiérrez, J. Leiva (78′, C. Cuevas); G. Tapia (64′, R. Rebolledo), F. Zampedri y L. Melano (64′, D. Valencia). DT: C. Paulucci.

Gol: 1-0, 24′, Fértoli, conecta un centro bajo de Esquivel

Árbitro: G. Tejera (URU). Amonestó a Martino, Benavídez (T); Gutiérrez, Pérez (UC).

Estadio Mario A. Kempes, Córdoba. Asistieron 45 mil personas, aprox.