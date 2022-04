Ricardo Rodríguez y Cristián Gutiérrez: la sangre chilena que estará en el Mundial de Qatar

La historia es tan conocida como dolorosa: Chile no estará en el Mundial de Qatar. Producto de su discreta campaña desde 2020, con dos entrenadores de por medio, la Roja acabó en el séptimo lugar de las Eliminatorias y tendrá, otra vez, que ver la Copa del Mundo por televisión. Pero esto no significa la ausencia de representación nacional en el máximo certamen de selecciones que se disputa entre noviembre y diciembre próximo.

Si el caso de Ben Brereton Díaz es el de un futbolista nacido y criado en Inglaterra pero con raíces chilenas (por su madre), lo que le permitió ser convocado y jugar por el combinado absoluto, se dan otros ejemplos de futbolistas con nexos en Chile pero que optan por defender otra camiseta. Esto pasó con Ricardo Rodríguez y Cristián Gutiérrez, los que sí clasificaron al Mundial con Suiza y Canadá, respectivamente.

Curiosamente, se trata de dos laterales izquierdos, una posición en la que la Selección no tiene demasiadas alternativas para recurrir. Con el retiro de Jean Beausejour y las últimas lesiones de Eugenio Mena, el puesto quedó vacante y en los últimos partidos fue Gabriel Suazo quien se adueñó de esa franja. La escasez de laterales es una de las tantas interrogantes de cara al futuro de la Roja. Pero eso es otro tema.

El chileno-suizo

Ricardo Rodríguez Araya (29 años) va por su tercera Copa del Mundo a nivel adulto, siempre con la camiseta de la selección suiza. Disputó Brasil 2014 y Rusia 2018. El zurdo, que hoy está en el Torino de la Serie A italiana, tiene padre español y madre chilena, sin embargo, se decantó por defender al país en el cual nació. Sin tener la caja de resonancia de otros futbolistas, Rodríguez ha tenido una carrera consolidada en Europa. Surgido del Zúrich, luego pasó por el Wolfsburgo, el Milan (su gran salto), el PSV Eindhoven y el Torino, donde está en la actualidad.

Ricardo Rodríguez, seleccionado suizo, aspira a jugar su tercer Mundial. FOTO: REUTERS

En una entrevista con La Tercera, en 2015, reconoció que pensó jugar por Chile, pero que nadie lo tentó. “Yo quería jugar por Chile, pero solo vino Suiza y por eso los elegí. Chile no vino. Nunca un técnico de Chile me llamó para que jugara por la Selección”, manifestó en aquella oportunidad. En definitiva, su carrera con el combinado helvético es larga. Disputó el Mundial Sub 17 de 2009, siendo campeón en Nigeria. Tiene presencia en dos Eurocopas (2016 y 2020) y en los Juegos Olímpicos de Londres (2012).

En las Eliminatorias para Qatar 2022, Rodríguez jugó siete partidos (537 minutos), todos de titular, y no convirtió. Los suizos, un combinado muy cosmopolita, dieron el golpe al ganarle el grupo C a Italia, clasificando de manera directa. La Azzurra debió ir al repechaje y se quedó afuera a manos de Macedonia del Norte.

El chileno-canadiense

Cristián Gutiérrez Zúñiga (25 años) vivió gran parte de su vida en Chile. Lateral formado en Colo Colo, también tuvo pasos por Unión Española y Huachipato. Hoy juega en Vancouver Whitecaps, que compite en la MLS. A diferencia de Ricardo Rodríguez, sí tiene una historia previa con la Roja, en categorías juveniles. Disputó el Sudamericano Sub 20 de 2017, en Ecuador, compartiendo plantel con Jeisson Vargas, Francisco Sierralta, Iván Morales y Víctor Dávila, entre otros. Ese equipo, que dirigía Héctor Robles, fue un fiasco en el certamen.

Cristián Gutiérrez, festejando la clasificación a la Copa del Mundo.

Pero se le abrió la puerta para representar a Canadá en la categoría adulta, considerando que nació en Longueuil, en la provincia de Québec. Hacia diciembre de 2020, finalmente fue convocado para el elenco de la Hoja de Maple, de cara al proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2022. En las recientes Eliminatorias de Concacaf no tuvo minutos y registró siete suplencias. No está de más señalar que la estrella del equipo juega por la misma franja: el lateral-volante Alphonso Davies (Bayern Múnich).

Canadá fue la gran sorpresa de la clasificación de Norte y Centroamérica, acabando en el primer lugar del octogonal final, por sobre las potencias de la zona: México y Estados Unidos.

Suizos y canadienses conocieron el pasado viernes su suerte en el sorteo del Mundial. Los helvéticos cayeron en el grupo G con Brasil, Serbia y Camerún. Por su lado, los norteamericanos están en la zona F junto a Bélgica, Marruecos y Croacia.