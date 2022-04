Exfutbolista del Liverpool destroza al Atlético de Simeone: “Se llama fútbol parásito: viven de tus errores”

El duelo entre el Manchester City de Josep Guardiola y el Atlético de Madrid de Diego Simeone por los cuartos de final de la Champions League tuvo un claro dominador del balón. El club inglés aprovechó el esquema ultradefensivo de los españoles para tomar el balón e intentar penetrar en la doble línea de cinco jugadores que presentaron los rojiblancos.

De igual modo, los ciudadanos pudieron arreglárselas para llevarse la victoria por 1-0 gracias al gol de Kevin de Bruyne. Así, la llave continúa estando abierta para el duelo de revancha.

De todas maneras esta propuesta del equipo del Cholo sumó detractores. Uno de ellos fue Dean Saunders, exfutbolista del Liverpool. “Si quieres estropear un partido de fútbol, juega como el Atlético de Madrid. En realidad, intentan estropear el partido. Se sientan y esperan. Se llama fútbol parásito: viven de tus errores”, comentó tras el encuentro en declaraciones que recoge Daily Mail.

Kevin De Bruyne anotó el gol de la victoria para el Manchester City. Foto: Reuters.

“Cierran las puertas por todo el campo y sólo intentan interceptar un pase. Si te sientas atrás contra el Manchester City y les invitas a que te rodeen, al final te marcarán un gol”, prosiguió.

Más adelante se refirió a lo poco llamativo que resulta este juego para los espectadores. “Es terrible de ver, terrible de jugar, nadie va a disfrutar. Si ves el Manchester City contra el Liverpool, va a ser entretenido”.

“Yo mismo he jugado así, siempre y cuando consigas un resultado; no me estoy burlando de Simeone”, añadió. “Pero la forma en que se está organizando, está estropeando el partido para verlo, estropeándolo para jugar, condensando el espacio, sin mostrar ninguna ambición para marcar. Cuando estás viendo el partido, te quedas dormido”, complementó.

Una propuesta que sorprendió incluso a Guardiola, según se recoge de sus palabras en la conferencia posterior al duelo. “Intuíamos que jugarían 5-3-2, luego han ajustado y se han puesto 5-5. En la prehistoria, hoy y en cien mil años es muy difícil atacar un 5-5, es que no hay espacios. Ellos son fuertes, nosotros pequeños y livianos. Es cuestión de tener paciencia”, aseguró.