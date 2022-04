Los árbitros aprueban el paro e insisten en la salida inmediata de Castrilli

Se acabó las espera. Después de días de conflicto y tras una asamblea en el sindicato que duró tres horas, finalmente, los árbitros ya tomaron una decisión: Los jueces se declararon “en reflexión”, y paralizarán actividades hasta que la ANFP apruebe sus demandas.

Las peticiones son claras: la salida de Javier Castrilli como jefe de la Comisión y que se reintegren a los 14 árbitros que han sido despedidos desde la llegada del argentino.

Esperan hablar con Milad

En la asamblea de este martes los jueces conformaron una comisión que será la encargada de ir a negociar con Pablo Milad las demandas anteriormente escritas. Esto no se había podido hacer anteriormente porque el sindicato de árbitros se encontraba sin presidente. “De momento, la propuesta de la ANFP no ha llegado acá. Una vez que ello llegue, será sometido a la asamblea”, dijo el vocero de los árbitros, Felipe Jara.

Cristián Droguett, además, recalcó la unión del sindicato en torno a la medida: “Lastimosamente tuvimos que llegar a esta situación, hace cuánto que las cosas no se decían. Somos la unión y la fuerza, y hoy en día las cosas no están bien en el arbitraje”. Asimismo, declaró que “nosotros estamos llanos a negociar con la ANFP”.

Cabe destacar que ya el 30 de marzo los jueces habían pedido la salida de Castrilli por, lo que consideran, una serie de irregularidades desde que el Sheriff asumió en el cargo. Dieron plazo hasta el 4 de abril para una respuesta, la que no ocurrió.

Es más, desde ese entonces la relación se tornó más tensa cuando se conoció este lunes que el argentino tomó la decisión de dar de baja a once árbitros del fútbol nacional, entre los que destacaba Julio Bascuñán, sumado a Piero Maza, Nicolás Gamboa, Cristian Garay, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jara, Héctor Jona, Franco Arrué, Constanza Salinas y Felipe Jerez.

¿Árbitros extranjeros?

Pablo Milad no descartó jueces extranjeros para asegurar la continuidad del torneo y criticó la actitud arbitral durante la mañana de este martes: “No podemos seguir con amenazas. Somos lo mismo, fútbol, y todos somos partes del fútbol. Yo no amenazo a nadie, y quedamos en algo que no cumplieron, que era conversar hoy. Salen amenazas y personas despedidas hablando de todo el mundo. Eso no es correcto”. Sin embargo, desde la asamblea arbitral respondieron que han recibido apoyo de sus colegas fuera de nuestro país. ¿Qué sucederá finalmente? El conflicto, al parecer, todavía tiene para rato.