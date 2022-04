Dirección del Trabajo llega a la ANFP a pedir antecedentes por la ola de despidos de árbitros

La Dirección del Trabajo se hace presente en la ANFP. La entidad que regula las condiciones laborales exige una serie de documentos luego de darse a conocer el despido de once árbitros, entre los que destaca Julio Bascuñán.

En la sede de Quilín cooperaron con todos los antecedentes requeridos. Cabe recordar, que desde el arribo de Castrilli, que se produjo hace seis meses, se han removido a 16 árbitros de sus cargos. Desde que el argentino asumió en el cargo, ya sea por despido o retiro, no han seguido impartiendo justicia en las canchas chilenas: Julio Bascuñán, Piero Maza, Nicolás Gamboa, Cristian Garay, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jara, Héctor Jona, Franco Arrué, Felipe Jerez, Constanza Salinas, Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana, Eduardo Gamboa y César Deischler. Por lo mismo, el sindicato pide la salida inmediata de Castrilli y sus más cercanos.

Desde la ANFP confirmaron la visita del Ministerio del Trabajo. Aseguran que la inspección se debe un procedimiento estándar, en la que se facilitó todos los documentos requeridos. En su arribo a Santiago, Pablo Milad, el presidente de la ANFP, se cuadraba con las decisiones de Castrilli.

“Me he juntado con varios árbitros, hace mucho tiempo... ellos faltaron a la palabra en el sentido de que arreglarían las cosas en casa, y han salido a dar declaraciones, mandado cartas de amenazas de paro, eso no lo voy a aceptar, porque quedamos en algo y no cumplieron su palabra. Por eso el directorio se reunió a la petición de Castrilli del despido de once árbitros y fue unánime la decisión”, explicó Milad.

“Castrilli argumentó que no podemos conversar con alguien que no quiere conversar, siempre he tenido la mejor relación con los sindicatos y respetan la palabra, ellos no respetaron”, cerró el dirigente.